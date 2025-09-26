Lavrov declară război Occidentului: „NATO şi UE luptă direct cu Rusia”. Trump îl ironizează pe Putin şi promite victoria Kievului

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la New York, că Moscova se află într-un „război real” cu NATO şi Uniunea Europeană, pe fondul intensificării disputelor legate de conflictul declanşat de Kremlin în Ucraina.

„NATO şi Uniunea Europeană vor să declare, ba chiar au declarat deja un război adevărat ţării mele şi participă direct la acesta”, a spus Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit Politico.

Declaraţia vine la scurt timp după ce preşedintele american Donald Trump, recent întors de la o întâlnire cu Volodimir Zelenski, şi-a schimbat tonul în privinţa soluţiilor diplomatice, afirmând că Ucraina are şanse reale să obţină victoria militară.

„Rusia seamănă cu un tigru de hârtie. Ucraina poate să-şi recapete toate teritoriile cu răbdare, timp şi sprijinul financiar al Europei şi NATO”, a scris Trump pe reţeaua sa, Truth Social. Liderul de la Casa Albă a adăugat că statele membre NATO ar trebui să aibă dreptul de a doborî dronele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.

În acelaşi timp, Secretarul de Stat american Marco Rubio a avut miercuri o întrevedere cu Lavrov, cerând Rusiei „paşi concreţi pentru o soluţie durabilă” şi reiterând apelul Washingtonului pentru încetarea ostilităţilor, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat.

Conflictul din Ucraina a intrat în al patrulea an, fără perspective clare de pace, în timp ce Moscova şi Occidentul îşi înăspresc retorica şi poziţiile strategice.