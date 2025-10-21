search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Summitul lui Trump cu Putin, total incert după ce întâlnirea preliminară dintre șefii afacerilor externe a fost suspendată

0
0
Publicat:

Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta, după ce întâlnirea preliminară preconizată în această săptămână între principalii lor consilieri în materie de afaceri externe, Marco Rubio şi respectiv Serghei Lavrov, a fost amânată.

Vladimir Putin și Donald Trump FOTO: Profimedia
Vladimir Putin și Donald Trump FOTO: Profimedia

Trump a declarat joi, după o convorbire telefonică cu Putin, că au convenit ca „săptămâna viitoare să aibă loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt”.

„Întâlnirile iniţiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane, care urmează să fie desemnate”, a scris el pe Truth Social, scrie News.

Cu toate acestea, întâlnirea anticipată dintre Rubio şi omologul său rus, Serghei Lavrov, a fost amânată deocamdată, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN. Nu a fost clar imediat de ce întâlnirea nu va mai avea loc săptămâna aceasta, deşi una dintre surse a spus că Rubio şi Lavrov au opinii divergente cu privire la un posibil sfârşit al invaziei ruse în Ucraina.

De asemenea, nu a fost clar imediat ce impact va avea amânarea întâlnirii preliminare dintre Lavrov şi Rubio asupra summitului anticipat între Trump şi Putin de la Budapesta, Ungaria.

Preşedintele Trump a depus eforturi constante pentru a găsi o soluţie paşnică şi diplomatică care să pună capăt acestui război fără sens şi să oprească uciderile”, a declarat pentru CNN Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe. „El a angajat cu curaj toate părţile implicate şi va face tot ce îi stă în putinţă pentru a obţine pacea”, a asigurat ea.

Rubio şi Lavrov au avut luni o convorbire telefonică şi au discutat „paşii următori” pentru a da curs convorbirii dintre cei doi preşedinţi de săptămâna trecută cu privire la o posibilă încheiere a conflictului din Ucraina, potrivit unui scurt comunicat al Departamentului de Stat al SUA. Rubio „a subliniat importanţa angajamentelor viitoare ca o oportunitate pentru Moscova şi Washington de a colabora în vederea promovării unei soluţionări durabile a războiului dintre Rusia şi Ucraina, în conformitate cu viziunea preşedintelui Trump”, potrivit comunicatului.

Kremlinul, între timp, a descris convorbirea ca o „discuţie constructivă” care a abordat „posibile măsuri concrete pentru punerea în aplicare a înţelegerilor” la care au ajuns Trump şi Putin în cadrul convorbirii.

O sursă familiarizată cu problema a declarat însă pentru CNN că, după convorbirea dintre Rubio şi Lavrov, oficialii au considerat că poziţia Rusiei nu a evoluat suficient dincolo de atitudinea sa maximalistă. Pentru moment, a spus sursa, nu este probabil ca Rubio să recomande continuarea organizării întâlnirii dintre Putin şi Trump săptămâna viitoare, dar Rubio şi Lavrov ar putea discuta din nou în această săptămână.

Au trecut mai mult de două luni de când Trump a avut ultima întâlnire faţă în faţă cu Putin la Anchorage, în Alaska. Această întâlnire, care a durat aproape trei ore, s-a încheiat fără un acord, ambii lideri lăudând în schimb progresele înregistrate. De atunci, Trump a cerut public Kievului şi Moscovei să „oprească imediat războiul”.

„Mergi pe linia de luptă, oriunde ar fi ea. Altfel, este prea complicat. Nu vei reuşi niciodată să-ţi dai seama. Te opreşti la linia de luptă”, a explicat Trump reporterilor, sâmbătă, care este viziunea sa pentru o încetare a focului.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
gandul.ro
image
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
mediafax.ro
image
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
fanatik.ro
image
Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat
libertatea.ro
image
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025
playtech.ro
image
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Performanța carierei pentru Jaqueline Cristian!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Dispar sute de orașe din țară. Ministrul Dezvoltării: ”Am realizat o analiză strict profesională, fără criterii politice”
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
Sylvester Stallone foto Profimedia jpg
Soția lui Sylvester Stallone spune adevărul despre copiii de la Hollywood. Ce se întâmplă cu ei?
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Și-a găsit consolarea doar în brațele lui Harry. Impresionată de o tragedie, Meghan nu și-a putut ține în frâu lacrimile

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze