Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte rapidă” confruntare cu Europa

Război în Ucraina
Publicat:

Sângerosul lider al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a reluat și radicalizat mesajele transmise recent de Vladimir Putin privind un posibil conflict cu Europa, afirmând că forțele sale sunt pregătite „în orice moment” să pornească un război care „nu se va încheia în favoarea” țărilor europene. Declarațiile au fost publicate chiar de Kadîrov pe canalul său de Telegram, într-un mesaj adresat direct președintelui rus.

Ramzan Kadîrov și Vladimir Putin/FOTO;EPA/EFE
Ramzan Kadîrov și Vladimir Putin/FOTO;EPA/EFE

„Nu vom sta pe gânduri, Vladimir Vladimirovici, așteptăm ordinul”, a scris Kadîrov, susținând că „totul se va sfârși foarte repede” dacă Europa ar decide să pornească un conflict cu Rusia. Într-o notă ironică, liderul cecen l-a întrebat pe Putin dacă „nu se va supăra” în cazul în care europenii „vor începe să își ceară scuze de bunăvoie” într-un asemenea scenariu.

Mesajul a fost interpretat de analiști drept o încercare de a valida public avertismentele lansate de Putin pe 2 decembrie, când liderul de la Kremlin a declarat că Rusia este pregătită pentru un conflict militar cu Europa, chiar dacă nu intenționează, cel puțin declarativ, să îl declanșeze.

 ISW avertizează asupra unui „scenariu Ucraina 2.0”

În paralel cu retorica agresivă a lui Kadîrov, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Moscova reproduce, aproape punct cu punct, strategia informațională folosită înaintea invaziei din Ucraina — însă de această dată direcționată împotriva Moldovei și statelor baltice.

În raportul său din 3 decembrie, ISW notează că înalți oficiali ruși „stabilesc condițiile” pentru a justifica o eventuală acțiune militară ulterioară. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat statele baltice și Moldova de adoptarea unor legi „rasiste” și de „discriminarea” populației rusofone — formulări identice cu cele folosite de Kremlin în 2021–2022 pentru a pregăti discursiv agresiunea asupra Ucrainei.

Potrivit ISW, Rusia a intrat deja în ceea ce experții numesc „faza zero”: etapa în care Kremlinul construiește infrastructura psihologică și propagandistică necesară pentru a legitima un potențial conflict cu NATO, în special cu Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda.

Kadîrov, între loialitate demonstrativă și propagandă militaristă

Ramzan Kadîrov, a cărui imagine publică s-a clădit în ultimii ani pe ostentație militară și loialitate necondiționată față de Putin, continuă să apară în spațiul public cu mesaje agresive la adresa Occidentului. Presa independentă rusă a relatat recent că un apropiat al său ar fi acumulat nu mai puțin de 80 de distincții oficiale, iar în septembrie liderul cecen s-a grăbit să infirme zvonurile privind starea sa de sănătate publicând un clip în care face 50 de flotări consecutive.

Pe fondul acestor ieșiri, tensiunile diplomatice dintre Moscova și capitalele europene cresc constant. Putin a transmis, de asemenea, un avertisment direct pe 2 decembrie, susținând că Rusia este „gata” pentru o confruntare pe continent și sugerând că efectele unei escaladări ar fi „grave” pentru statele europene.

Rusia

