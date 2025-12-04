Papa Francisc a lăsat bani pentru ambulanțe destinate Ucrainei. Mărturia unei călugărițe apropiate de fostul pontif

Papa Francisc I, care a murit pe 21 aprilie 2025, a inclus în testamentul său o sumă importantă destinată achiziției de ambulanțe pentru nevoile umanitare ale Ucrainei. Dezvăluirea vine din partea călugăriței argentiniene Lucía Caram, citată de portalul spaniol Religion Digital, una dintre persoanele care au rămas apropiate de pontif până la final.

Caram spune că Francisc și-a respectat promisiunea făcută cu luni în urmă: să ajute direct comunitățile ucrainene afectate de război. Gestul, mărturisește ea, „a impresionat-o profund”. Călugărița conduce Fundația Mănăstirii Sfintei Clara din Manresa, Spania, și de ani buni derulează proiecte umanitare, inclusiv în Ucraina.

Ea a vorbit și despre întâlnirea pe care a avut-o vara trecută cu actualul papă, Leon al XIV-lea. Spune că audierea sa, care a durat aproape 50 de minute, a fost neașteptat de lungă, în condițiile în care, înaintea ei, pontiful acordase altor vizitatori doar câteva minute. „Mă temeam că nu voi putea explica proiectul pentru Ucraina în cinci minute. A ales să-mi acorde aproape o oră”, povestește Caram.

În ultimele luni, Papa Leon al XIV-lea a transmis în repetate rânduri că Italia poate juca un rol esențial în conturarea unei soluții de pace pentru Ucraina, poziție care a atras atenția diplomației europene.

Ponteficatul lui Francisc, privit retrospectiv, rămâne unul dificil de încadrat: marcat de reforme, controverse și multe nuanțe. Pentru Ucraina, nu a fost un capitol lipsit de tensiuni. Însă un lucru este recunoscut deopotrivă de critici și susținători: personalitatea lui Jorge Mario Bergoglio a imprimat Bisericii o amprentă unică, într-o perioadă în care lumea a traversat schimbări profunde – unele dramatice. Iar gestul lăsat în testament, oricât de discret, confirmă încă o dată dimensiunea umană a acestui papă „neconvențional”.