Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
SUA ar putea „trăda” Ucraina: avertismentul pe care l-ar fi lansat Macron către liderii europeni, conform unui transcript scurs în presă

Publicat:

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că Statele Unite ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina, potrivit unui transcript scurs în presă al unei discuții între lideri europeni care analizau strategii de protejare a Kievului.

Emmanuel Macron, președintele Franței, alături de liderul americna Donald Trump FOTO AFP
Emmanuel Macron, președintele Franței, alături de liderul americna Donald Trump FOTO AFP

Detaliile convorbirii telefonice – care a avut loc luni şi la care au participat Macron, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte, preşedintele finlandez Alexander Stubb, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi alţii – au fost publicate de revista germană „Der Spiegel” şi arată că liderii discutau despre negocierile de pace conduse de SUA cu Kievul şi Moscova.

Există posibilitatea ca Statele Unite să trădeze Ucraina în privința chestiunii teritoriale, fără claritate asupra garanțiilor de securitate”, ar fi spus Macron, potrivit Spiegel, adăugând că există „un mare pericol” pentru Zelenski. 

Palatul Élysée nu a răspuns la solicitarea POLITICO de a comenta.

Der Spiegel susţine că Preşedinţia franceză a negat, într-o declaraţie pentru publicaţia germană, că Macron ar fi vorbit despre vreo trădare. „Preşedintele nu a folosit aceste cuvinte”, a declarat biroul lui Macron, potrivit Der Spiegel.

Potrivit transcriptului, cancelarul Merz a intervenit subliniind, la rândul său, că Zelenski trebuie să fie „extrem de prudent în zilele următoare”.

„Ei se joacă, atât cu voi, cât şi cu noi”, a spus Merz, referindu-se aparent la trimişii Washingtonului, Steve Witkoff şi Jared Kushner – ginerele preşedintelui american Donald Trump – care au petrecut marţi cinci ore la Kremlin discutând cu Vladimir Putin.

Purtătorul de cuvânt al lui Merz, Stefan Kornelius, a declarat pentru POLITICO: „Din principiu, nu confirm şi nu comentez fragmente din conversaţii”.

Stubb, preşedintele din Finlanda, părea să fie de acord cu Merz, potrivit transcrierii. „Nu putem lăsa Ucraina şi pe Volodimir singuri cu aceşti tipi”, a spus el, referindu-se aparent la Witkoff şi Kushner, iar secretarul general al NATO l-a aprobat. „Sunt de acord cu Alexander – trebuie să-l protejăm pe Volodimir (Zelenski)”, a spus Mark Rutte.

NATO a refuzat să comenteze când a fost contactat de POLITICO.

„Considerăm că este incorect să publicăm orice transcrieri presupuse ale conversaţiilor liderilor, care ar putea dăuna procesului diplomatic – nu confirmăm şi nici nu negăm nimic din cele menţionate mai sus”, a declarat un diplomat ucrainean pentru POLITICO, sub acoperirea anonimatului. „În general, numai ruşii beneficiază de orice divergenţe între Europa şi America, aşa că poziţia noastră consecventă este că unitatea transatlantică trebuie menţinută”, a adăugat diplomatul.

Biroul lui Zelenski a refuzat să comenteze.

Convorbirea a avut loc după ce administraţia Trump a distribuit un plan de pace în 28 de puncte - redactat, potrivit unor surse, de trimisul Kremlinului Kirill Dmitriev, Witkoff şi Kushner - care a fost criticat de Ucraina şi aliaţii europeni pentru că era prea favorabil Rusiei şi a declanşat negocieri frenetice la Geneva.

Discuţiile ulterioare, la care au participat oficiali europeni, ucraineni şi americani, au dus la elaborarea unui plan actualizat în 19 puncte, pe care Rusia nu l-a acceptat încă. Moscova nu a renunţat la cererile sale maximaliste, şi anume: Kievul să renunţe la vaste teritorii neocupate din estul ţării, să limiteze dimensiunea armatei sale şi să organizeze noi alegeri.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul polonez Donald Tusk, premierul italian Giorgia Meloni, premierul danez Mette Frederiksen, premierul norvegian Jonas Gahr Støre şi preşedintele Consiliului European, António Costa, au participat, de asemenea, la apelul telefonic de luni, potrivit Der Spiegel.

În aceeaşi convorbire s-a discutat şi despre problema activelor îngheţate ale Rusiei, mai scrie Der Spiegel, unii lideri insistând că o confiscare a miliardelor Moscovei pentru a finanţa o tranşă masivă de ajutor financiar şi militar pentru Ucraina este o chestiune ce trebuie decisă de UE, nu de SUA.

