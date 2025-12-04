search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă gravă de securitate

0
0
Publicat:

Aeronava președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost vizată luni seară de un incident serios de securitate, după ce mai multe drone de tip militar au pătruns în zona de excludere aeriană din apropierea Aeroportului Dublin, chiar în intervalul în care avionul liderului ucrainean urma să aterizeze. Informația a fost dezvăluită de publicația irlandeză The Journal, care citează surse din structurile de securitate.

Avionul prezidențial ucrainean pe aeroportul din Dublin/FOTO:X?@DublinAirport
Avionul prezidențial ucrainean pe aeroportul din Dublin/FOTO:X?@DublinAirport

Dronelor li s-a permis să se apropie până în punctul în care aeronava oficială ar fi trebuit să se afle la ora respectivă. Însă avionul lui Zelenski a sosit cu câteva minute mai devreme decât era programat, evitând astfel interceptarea. După ce au depășit zona interzisă, dronele s-au deplasat către Marea Irlandei, unde ar fi survolat timp de câteva minute o navă militară desfășurată în zonă tocmai pentru vizita președintelui ucrainean.

Potrivit surselor citate, dispozitivele ar fi decolat din nord-estul Dublinului, posibil din zona Howth, și ar fi rămas în aer aproape două ore. Garda irlandeză investighează dacă lansarea s-a făcut de pe uscat sau de pe o ambarcațiune neidentificată.

Drone mari, scumpe, de specificație militară

Serviciile de securitate din Irlanda au transmis că dronele erau „mari, costisitoare și de specificație militară”, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la actorii implicați. Deși aparatele aveau luminile aprinse – un detaliu neobișnuit în operațiuni clandestine – anchetatorii iau în calcul că obiectivul nu a fost avarierea aeronavei, ci perturbarea aterizării și transmiterea unui semnal de natură hibridă.

În prezent, nu se știe cine a operat sistemele sau unde se află dronele. Autoritățile tratează incidentul ca pe o posibilă acțiune de intimidare, desfășurată în timpul unei vizite considerate de risc ridicat.

Vizită într-un context geopolitic tensionat

Zelenski se află într-un turneu european menit să consolideze sprijinul pentru Ucraina, pe fondul presiunilor venite din partea administrației Donald Trump, care încearcă să impună Kievului o formulă de pace contestată de liderii europeni.

Înaintea sosirii delegației ucrainene, premierul irlandez a declarat că vizita are loc „într-un moment critic pentru Ucraina și pentru Europa”, subliniind că Zelenski este perceput la nivel internațional ca simbol al rezistenței în fața agresiunii ruse. „Este o onoare să îl primim pe președintele Zelenski și pe Prima Doamnă în Irlanda. Discuțiile noastre vor viza modul în care Irlanda poate contribui la eforturile de a aduce Ucraina la masa negocierilor dintr-o poziție cât mai puternică”, a afirmat șeful guvernului de la Dublin.

Investigațiile privind breșa de securitate provocată de drone continuă, iar autoritățile irlandeze nu au exclus nicio ipoteză la acest moment.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Ce salarii au angajații „obișnuiți” din ministerele României. Cât câștigă un șofer, un casier sau o secretară
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București 2025. Scandaluri, reușite și cariera care i-a adus notorietatea politică
fanatik.ro
image
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
observatornews.ro
image
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Pensia de urmaș și munca după 65 de ani: câți bani poți încasa fără să pierzi drepturile
playtech.ro
image
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Și-a trădat patria”. A declanșat revolta în Ucraina, după ce s-a dus la ruși: ”Incompetența antrenorilor”
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Putin amenință că ajunge la granița României: ”Fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace”
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Dan Negru, reacție dură despre criza de apă din Prahova. Ce mesaj a transmis prezentatorul TV: „Erau mai deștepți decât proștii noștri”
click.ro
image
Destinația europeană unde mănânci și vizitezi muzee gratis dacă faci fapte bune: „Experiențe diferite”
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Serena Williams foto Profimedia jpg
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză