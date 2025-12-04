Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă gravă de securitate

Aeronava președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost vizată luni seară de un incident serios de securitate, după ce mai multe drone de tip militar au pătruns în zona de excludere aeriană din apropierea Aeroportului Dublin, chiar în intervalul în care avionul liderului ucrainean urma să aterizeze. Informația a fost dezvăluită de publicația irlandeză The Journal, care citează surse din structurile de securitate.

Dronelor li s-a permis să se apropie până în punctul în care aeronava oficială ar fi trebuit să se afle la ora respectivă. Însă avionul lui Zelenski a sosit cu câteva minute mai devreme decât era programat, evitând astfel interceptarea. După ce au depășit zona interzisă, dronele s-au deplasat către Marea Irlandei, unde ar fi survolat timp de câteva minute o navă militară desfășurată în zonă tocmai pentru vizita președintelui ucrainean.

Potrivit surselor citate, dispozitivele ar fi decolat din nord-estul Dublinului, posibil din zona Howth, și ar fi rămas în aer aproape două ore. Garda irlandeză investighează dacă lansarea s-a făcut de pe uscat sau de pe o ambarcațiune neidentificată.

Drone mari, scumpe, de specificație militară

Serviciile de securitate din Irlanda au transmis că dronele erau „mari, costisitoare și de specificație militară”, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la actorii implicați. Deși aparatele aveau luminile aprinse – un detaliu neobișnuit în operațiuni clandestine – anchetatorii iau în calcul că obiectivul nu a fost avarierea aeronavei, ci perturbarea aterizării și transmiterea unui semnal de natură hibridă.

În prezent, nu se știe cine a operat sistemele sau unde se află dronele. Autoritățile tratează incidentul ca pe o posibilă acțiune de intimidare, desfășurată în timpul unei vizite considerate de risc ridicat.

Vizită într-un context geopolitic tensionat

Zelenski se află într-un turneu european menit să consolideze sprijinul pentru Ucraina, pe fondul presiunilor venite din partea administrației Donald Trump, care încearcă să impună Kievului o formulă de pace contestată de liderii europeni.

Înaintea sosirii delegației ucrainene, premierul irlandez a declarat că vizita are loc „într-un moment critic pentru Ucraina și pentru Europa”, subliniind că Zelenski este perceput la nivel internațional ca simbol al rezistenței în fața agresiunii ruse. „Este o onoare să îl primim pe președintele Zelenski și pe Prima Doamnă în Irlanda. Discuțiile noastre vor viza modul în care Irlanda poate contribui la eforturile de a aduce Ucraina la masa negocierilor dintr-o poziție cât mai puternică”, a afirmat șeful guvernului de la Dublin.

Investigațiile privind breșa de securitate provocată de drone continuă, iar autoritățile irlandeze nu au exclus nicio ipoteză la acest moment.