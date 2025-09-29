search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Întoarcere la „normalitatea” sovietică. Rusia reînvie „mişcarea stahanovistă” în teritoriile ocupate din estul Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Autoritățile de ocupație ruse din regiunea Lugansk au anunțat lansarea unui nou proiect dedicat tineretului din zonă, pe care îl prezintă oficial drept „mişcarea stahanovistă pentru tineret”. În realitate, însă, inițiativa maschează impunerea unor forme de muncă forțată asupra studenților din instituțiile de învățământ controlate de Moscova, informează Zerkalo Nedeli.

Rușii introduc practici sovietice în teritoriile ocupate din Ucraina/FOTO:X
Rușii introduc practici sovietice în teritoriile ocupate din Ucraina/FOTO:X

Potrivit Centrului Național de Rezistență al Ucrainei (CNS), acest „nou stahanovism” presupune obligarea tinerilor să facă practică în unități industriale aflate sub control rusesc și organizarea unor concursuri între grupuri de studenți, în care sunt premiate „recordurile de producție” – o reminiscență directă a propagandei sovietice din anii ’30.

O încercare de a cosmetiza stagnarea cu simboluri din trecut

„Rusia a lipsit regiunea de orice perspectivă reală de dezvoltare și acum încearcă să o aducă înapoi în trecut, folosind simboluri și metode ale unui regim autoritar și falimentar. Stahanovismul promovat astăzi nu este altceva decât o formă de coerciție, un instrument de propagandă într-o zonă lipsită de libertate”, arată reprezentanții CNS.

Este vorba despre o formă subtilă, dar persistentă, de rusificare forțată a tineretului ucrainean din teritoriile ocupate, în care idealurile muncii „patriotice” sunt prezentate drept virtute supremă, în timp ce drepturile individuale, libertatea academică și demnitatea personală sunt complet ignorate.

Sânge pentru „patrie”

Aceasta nu este prima acțiune în care regimul de ocupație utilizează tinerii în scopuri ideologice. În urmă cu câteva săptămâni, tot în Lugansk, autoritățile pro-ruse au organizat o acțiune denumită „Za naši” (Pentru ai noștri), în cadrul căreia studenții au fost obligați să doneze sânge pentru militarii ruși răniți pe front. Evenimentul a fost prezentat public ca un gest „umanitar și patriotic”, însă CNS a calificat acțiunea drept o încălcare gravă a normelor internaționale privind drepturile omului.

Pe timp de foamete, colhoznicii ascultau știri despre viața frumoasă din URSS, citite din ziarul „Pravda“. Foto: Arhiva Națională

Reîntoarcere la „normalitatea” sovietică

Mișcarea stahanovistă, inițiată în URSS în anii '30, glorifica muncitorii care depășeau planurile de producție, într-un context în care economia era centralizată, iar represiunea – normă. Astăzi, în regiunile ocupate ale Ucrainei, Moscova pare să revalorifice această retorică.

Într-un peisaj social marcat de lipsuri, cenzură și control militar, Rusia promovează simbolurile unui trecut distorsionat pentru a umple vidul de legitimitate și de viitor. Pentru generațiile tinere din Donbas, în loc de reconstrucție și deschidere, li se oferă o caricatură a trecutului, impusă cu forța și ambalată în promisiuni patriotice.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe din România va NINGE, în octombrie 2025
gandul.ro
image
România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă Oana Țoiu
mediafax.ro
image
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
fanatik.ro
image
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
libertatea.ro
image
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o operațiune de propagandă rusească împotriva Republicii Moldova
digi24.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un bebeluş de la spitalul din Iaşi a murit la Grigore Alexandrescu. Numărul victimelor urcă la 7
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
A nins în România! Imagini spectaculoase din Parâng și Harghita
playtech.ro
image
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Trupul Ioanei Popescu nu a a fost revendicat de nicio rudă. Unde ar putea fi înmormântată jurnalista
kanald.ro
image
Cum a obținut creșterea pensiei cu 50% un fost muncitor din Craiova...
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Anunț pentru 5 milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu banii din pilonul 2. Florin Manole: „Ghinion, ca să zic așa”
mediaflux.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Faceți cunoștință cu Tilly Norwood, prima actriță AI care vrea să revoluționeze cinematografia. În ce film va apărea: „Ar putea schimba Hollywoodul pentru totdeauna. Publicului îi pasă de poveste, nu dacă vedeta are puls”
actualitate.net
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
click.ro
image
Mara Bănică a confirmat decesul Ioanei Popescu. Ce informații au ieșit la iveală despre iubitul „șarlatan”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Prințesa Rajwa a Iordaniei Foto Profimedia (3) jpg
Nu mai arată așa! Prințesa Rajwa a Iordaniei și-a făcut o transformare radicală și uimește cu o nouă culoare a părului
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Vioara Bernardel foto de la Tescani (2) jpg
Vioara Bernardel a lui George Enescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate