Autoritățile de ocupație ruse din regiunea Lugansk au anunțat lansarea unui nou proiect dedicat tineretului din zonă, pe care îl prezintă oficial drept „mişcarea stahanovistă pentru tineret”. În realitate, însă, inițiativa maschează impunerea unor forme de muncă forțată asupra studenților din instituțiile de învățământ controlate de Moscova, informează Zerkalo Nedeli.

Potrivit Centrului Național de Rezistență al Ucrainei (CNS), acest „nou stahanovism” presupune obligarea tinerilor să facă practică în unități industriale aflate sub control rusesc și organizarea unor concursuri între grupuri de studenți, în care sunt premiate „recordurile de producție” – o reminiscență directă a propagandei sovietice din anii ’30.

O încercare de a cosmetiza stagnarea cu simboluri din trecut

„Rusia a lipsit regiunea de orice perspectivă reală de dezvoltare și acum încearcă să o aducă înapoi în trecut, folosind simboluri și metode ale unui regim autoritar și falimentar. Stahanovismul promovat astăzi nu este altceva decât o formă de coerciție, un instrument de propagandă într-o zonă lipsită de libertate”, arată reprezentanții CNS.

Este vorba despre o formă subtilă, dar persistentă, de rusificare forțată a tineretului ucrainean din teritoriile ocupate, în care idealurile muncii „patriotice” sunt prezentate drept virtute supremă, în timp ce drepturile individuale, libertatea academică și demnitatea personală sunt complet ignorate.

Sânge pentru „patrie”

Aceasta nu este prima acțiune în care regimul de ocupație utilizează tinerii în scopuri ideologice. În urmă cu câteva săptămâni, tot în Lugansk, autoritățile pro-ruse au organizat o acțiune denumită „Za naši” (Pentru ai noștri), în cadrul căreia studenții au fost obligați să doneze sânge pentru militarii ruși răniți pe front. Evenimentul a fost prezentat public ca un gest „umanitar și patriotic”, însă CNS a calificat acțiunea drept o încălcare gravă a normelor internaționale privind drepturile omului.

Reîntoarcere la „normalitatea” sovietică

Mișcarea stahanovistă, inițiată în URSS în anii '30, glorifica muncitorii care depășeau planurile de producție, într-un context în care economia era centralizată, iar represiunea – normă. Astăzi, în regiunile ocupate ale Ucrainei, Moscova pare să revalorifice această retorică.

Într-un peisaj social marcat de lipsuri, cenzură și control militar, Rusia promovează simbolurile unui trecut distorsionat pentru a umple vidul de legitimitate și de viitor. Pentru generațiile tinere din Donbas, în loc de reconstrucție și deschidere, li se oferă o caricatură a trecutului, impusă cu forța și ambalată în promisiuni patriotice.