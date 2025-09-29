Rusia a lovit din nou ambasada Poloniei la Kiev în atacul aerian de 12 ore asupra Ucrainei

Un fragment de rachetă a avariat secțiunea consulară a ambasadei Poloniei din capitala Ucrainei, Kiev, în urma unui masiv atac aerian rusesc, relatează presa ucraineană.

Rusia a atacat preț de 12 ore Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică, lansând sute de drone și rachete.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului polonez de Externe, Paweł Wroński, a confirmat că clădirea a fost lovită. Nimeni nu a fost rănit.

„Un fragment din rachetă a avariat acoperișul, același care a fost renovat după precedentul atac de acest fel. Pierderile sunt minore, dar evaluarea acestora este încă în curs”, a declarat el pentru agenția de presă poloneză.

„Nimeni nu a fost rănit. Operațiunile ambasadei nu au fost suspendate”, a spus el.

Wroński a spus că sediul a fost lovit de un „proiectil de calibru mic” sau de un fragment. Obiectul a căzut peste acoperiș și a ajuns în bucătăria clădirii, a adăugat el.

Secția consulară a ambasadei Poloniei se află într-o clădire separată, situată la aproximativ 500 de metri de clădirea principală a ambasadei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică că Rusia a lansat aproape 500 de drone asupra țării într-un atac de 12 ore. Cel puțin patru persoane, inclusiv o fetiță de 12 ani, au fost ucise. Rusia a lansat peste 40 de rachete, inclusiv rachete hipersonice Kinjal, și aproximativ 500 de drone Shahed. Peste 80 de civili au fost răniți, printre care și salvatori.

Rusia a vizat mai multe regiuni ucrainene

Explozii au fost raportate în Kiev, regiunea Kiev, Zaporojie, regiunea Hmelnițki și Sumî.

Cinci bombardiere rusești Tu-95 au decolat de pe aerodromul Olenya, regiunea Murmansk în jurul orei 1:45 dimineața, ora locală, au raportat canalele de monitorizare. În jurul orei 2:25 dimineața, Administrația Militară a orașului Kiev a avertizat că Rusia a lansat bombardiere MiG-31K, declanșând alertă de raid aerian în întreaga țară.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis un alt avertisment la ora 3:52 dimineața, anunțând că Rusia a lansat probabil avioane Tu-95 de la baza aeriană Engels.

O clădire cu cinci etaje din capitală a fost parțial distrusă, iar infrastructura rezidențială a fost avariată în mai multe districte, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko.

În regiunea Kiev, mai multe case și clădiri din cartiere din afara capitalei au izbucnit incendii în timpul „atacului inamic în masă”, au declarat autoritățile regionale.

În Zaporojie, capitala regională a regiunii cu același nume, parțial ocupată de Rusia, din sud-estul Ucrainee, Rusia a vizat infrastructura civilă a orașului, a raportat guvernatorul regional Ivan Fedorov. O rachetă a lovit direct un bloc cu mai multe etaje.

Nouă case și 14 blocuri au fost avariate, a declarat Fedorov, adăugând că s-au produs pagube și la clădiri nerezidențiale, inclusiv o școală și instalațiile de producție ale unei întreprinderi nespecificate.

„Tactici insidioase, o sete inumană de suferință umană”, a declarat Regina Harchenko, șefa interimară a Consiliului Local Zaporojie.