Trump a autorizat atacuri la distanță asupra Rusiei, spune emisarul său pentru Ucraina

Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat duminică, într-un interviu pentru FOX News, că Washingtonul a autorizat cazuri specifice în care Ucraina poate efectua lovituri cu arme cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, relatează presa ucraineană.

Întrebat dacă aceasta este poziția președintelui SUA, Donald Trump, Kellog a răspus: „Cred că, interpretând afirmațiile sale, precum și cele ale vicepreședintelui Vance și secretarului Rubio, răspunsul este da. Folosiți capacitatea de a lovi în adâncime. Nu există asemenea locuri precum sanctuarele”.

În orice caz, decizia finală în acest sens îi revine lui Trump, de la caz la caz, a sublinat Kellogg.

Ca răspuns la o întrebare ulterioară privind permisiunea de a utiliza arme furnizate de SUA în acest mod, el a spus: „Sunt situații mixte”.

„Uneori ei primesc parțial autoritatea, alteori nu. Cred că toată lumea ar trebui să urmeze instrucțiunile președintelui. El este Comandantul Suprem conform Constituției și toată lumea trebuie să facă ce spune el. [...]Așa că, atunci când președintele spune să facem ceva, trebuie să ne conformăm”, a declarat Kellogg.

În același timp, Washingtonul ia în considerare furnizarea de arme suplimentare Kievului. Volodimir Zelenski i-a solicitat recent președintelui american, cu prilejul întrevederii lor în marja Adunării Generale a ONU, rachete de croazieră Tomahawk, cu rază de acțiune de până la 2.500 km.

În ultimele săptămâni, s-au produs mai multe încălcări ale spațiului aerian al UE și NATO.

În lumina acestor provocări, este mai important ca oricând să nu facem o „greșeală” în fața Moscovei, a comentat Kellogg, subliniind că „aceasta este o problemă globală și ar trebui să reacționăm în consecință.”

„Acesta este unul dintre motivele pentru care cred că săptămâna trecută, și a fost confirmat, președintele Zelenski i-a cerut președintelui Trump să îi dea rachete Tomahawk”, a dezvăluit emisarul pentru Ucraina, adăugând că nu a fost încă luată o decizie în acest sens.

SUA „analizează” posibilitatea de a furniza Kievului rachete Tomahawk, în condițiile în care Moscova refuză în continuare să negocierile de pace intermediate de Trump și de administrația sa, a confirmat duminică vicepreședintele JD Vance.

„Sunt foarte nemulțumit de ceea ce face Rusia și președintele Putin. Nu îmi place deloc. Ucide oameni fără niciun motiv”, spunea Trump răspicat pe 25 septembrie, în timpul unei conferințe de presă.