Garry Kasparov avertizează că Rusia ar putea lansa o operațiune terestră în Europa: „Va fi o incursiune în zona Narva”

Fostul campion mondial la șah și activist Garry Kasparov a avertizat că la un moment dat Kremlinul ar putea decide să desfășoare o operațiune militară terestră în Europa, sugerând că infanteria rusă ar putea încerca să pătrundă în zona Narva, în Estonia.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni pe YouTube, Free Russia Forum, unde Garry Kasparov a discutat despre planurile Moscovei față de Europa.

„Deși pare nebunesc, Kremlinul crede că Vestul nu este pregătit momentan să respingă o amenințare de amploare. Dar Europa se pregătește pentru război, iar Moscova înțelege acest lucru”, a spus Kasparov, potrivit dialog.ua.

Acesta a adăugat că planurile ruse ar putea fi implementate înainte de 2029, fiind realizate cu transparență în privința pregătirilor, dar că, pentru Vladimir Putin, fiecare an care trece joacă împotriva sa.

„Dacă are planuri pentru o provocare pe teren împotriva NATO, trebuie să le pună în aplicare rapid. Se poate presupune în ce formă se va întâmpla”, a precizat Kasparov.

Fostul campion la șah a explicat că ipoteza sa se referă la o operațiune limitată a „oamenilor verzi” în zona Narva, Estonia, subliniind că este doar o presupunere personală și că nu deține informații în acest sens.

„Am exprimat deja presupunerea mea că aceasta va fi o operațiune terestră limitată a „oamenilor verzi” în zona Narva. Este doar o presupunere a mea. Nu am nicio informație. Spun acest lucru pentru ca nimeni să nu mă ia în serios. Presupun doar că o persoană care a încălcat în repetate rânduri frontiera maritimă și aeriană a NATO va încălca mai devreme sau mai târziu și frontiera terestră a NATO. Obiectivul nu s-a schimbat”, a concluzionat Kasparov.