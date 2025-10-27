Putin denunță un acord cu SUA din timpul Războiului Rece privind eliminarea plutoniului

Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni o lege care pune capăt oficial acordului cu Statele Unite privind eliminarea plutoniului, un tratat conceput pentru a împiedica cele două țări să-și mărească arsenalele nucleare.

Decizia marchează o nouă ruptură în relațiile deja tensionate dintre Moscova și Washington și vine pe fondul deteriorării legăturilor dintre Putin și președintele american Donald Trump, care și-a exprimat în ultimele săptămâni frustrarea față de refuzul liderului rus de a accepta un acord de pace în Ucraina.

Săptămâna trecută, Trump a anulat planurile pentru un summit cu Putin, descriind o eventuală întâlnire drept „o pierdere de timp” și declarând că nu va fi reprogramată până când Kremlinul nu va arăta „semnale clare” că este dispus la compromis.

Un acord din epoca Războiului Rece, devenit irelevant

Acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului — Plutonium Management and Disposition Agreement — a fost semnat în anul 2000 și modificat ulterior în 2010. Documentul angaja Rusia și Statele Unite să elimine câte 34 de tone de plutoniu din stocurile moștenite din perioada Războiului Rece, material suficient pentru fabricarea a aproximativ 17.000 de focoase nucleare, potrivit estimărilor americane.

Plutoniul urma să fie folosit în scopuri energetice, în centrale nucleare.

Participarea Rusiei la acord fusese suspendată încă din 2016, în timpul administrației Barack Obama, după o serie de dispute diplomatice și acuzații reciproce privind nerespectarea angajamentelor.

Legea semnată acum de Putin — adoptată de Parlamentul rus la începutul lunii — transformă suspendarea de facto într-o denunțare oficială a tratatului.

Contextul unei retorici nucleare tot mai dure

Liderii occidentali au acuzat Rusia de „retorică nucleară periculoasă” de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. La doar câteva zile după declanșarea conflictului, Putin a ordonat punerea în stare de alertă a forțelor sale nucleare.

Anul trecut, Kremlinul a adoptat un decret care scade pragul pentru utilizarea armelor nucleare, o măsură criticată de NATO drept destabilizatoare și contrară normelor internaționale.

Decizia de luni de a denunța acordul de eliminare a plutoniului este percepută de analiști ca un nou semnal al ruperii complete a ultimelor mecanisme de control nuclear moștenite din perioada post-Război Rece.