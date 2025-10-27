Video Fiul unui general rus, ucis într-un atac al ucrainenilor în apropiere de Zaporojie

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a publicat un nou video care surprinde momentul în care un atac aerian precis a distrus pozițiile ocupanților ruși din regiunea Zaporojie. Printre cei uciși se numără și fiul unui general rus acuzat de crime de război la Herson

GUR a anunțat că pe 15 octombrie forțele ucrainene au efectuat un atac aerian de precizie asupra pozițiilor trupelor ruse din direcția Zaporojie. Într-un comunicat publicat de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, se precizează că lovitura a fost executată după ce o dronă de recunoaștere a identificat locația operatorilor ruși de drone în apropierea localității Plavni, din raionul Vasîlivka.

„După confirmarea coordonatelor, asupra punctului a fost lansată o bombă aeriană ghidată. În urma loviturii, poziția inamicului a fost complet distrusă”, se arată în comunicatul GUR.

Printre victime se află locotenentul rus Vasili Marzoiev, comandant de pluton în regimentul 108 parașutiști al Diviziei 7 de asalt aerian. Potrivit sursei ucrainene, el a fost ucis împreună cu alți militari ruși.

Fiul unui general acuzat de crime de război

Vasili Marzoiev era fiul locotenentului general Arkadi Marzoiev, comandantul Armatei 18 de arme combinate din cadrul Districtului Militar Sudic al Rusiei. Conform informațiilor difuzate de media ucraineană, generalul Marzoiev este implicat în crime de război comise împotriva populației civile din Herson, în perioada ocupației ruse.

„Războiul se întoarce la cei care l-au pornit”

Atacul are o semnificație simbolică puternică, au subliniat analiștii din Ucraina, care văd în această lovitură o răzbunare a istoriei. „Este o dovadă clară că războiul pornit de Moscova se întoarce împotriva celor care l-au declanșat”, au comentat aceștia.

Potrivit imaginilor publicate de GUR, explozia a distrus complet clădirea în care se adăposteau militarii ruși, confirmând eficiența operațiunilor de recunoaștere și lovitură ale armatei ucrainene.