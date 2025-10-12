Video Estonia a închis temporar un drum de la granița cu Rusia, după ce grănicerii au observat mișcări suspecte de trupe rusești

Autoritățile estoniene au închis temporar, în noaptea de 11 octombrie, o porțiune de drum din zona Värska–Saatse, după ce grănicerii au observat activități neobișnuite ale unor unități armate pe partea rusă a frontierei.

Drumul care trece prin zona cunoscută sub numele de „Cizma din Saatse” („Saatse boot”) va rămâne închis până pe 14 octombrie, relatează televiziunea publică ERR, citând Poliția și Garda de Frontieră din Estonia. Închiderea acestuia afectează localnicii, care sunt nevoiți să folosească rute ocolitoare de mai mulți kilometri, iar transportul public trebuie reorganizat.

„Am văzut cum diverse grupuri înarmate se deplasau la frontieră și în imediata apropiere a acesteia. După uniformă, era clar că nu erau grăniceri. Începând cu ora 3 dimineața, patrulele noastre au observat cum aceste grupuri se apropiau de șoseaua care traversează zona Saatse Saap, iar la un moment dat s-au aliniat perpendicular pe drum. Era o situație evident periculoasă pentru noi”, a declarat Meelis Saarepuu, șeful Administrației de Frontieră din Prefectura de Sud.

Potrivit acestuia, autoritățile estoniene au cerut explicații părții ruse, însă răspunsul primit a fost că este vorba despre „operațiuni obișnuite”. „A fost o situație periculoasă, iar noi a trebuit să luăm decizia de a închide temporar drumul”, a adăugat Meelis Saarepuu.

Risc constant

Zona „Cizma din Saatse” reprezintă o particularitate geografică rară: o porțiune de teritoriu rus care pătrunde adânc în comuna estoniană Setomaa și taie drumul dintre două sate estoniene. Această anomalie datează din perioada postbelică, când, după recucerirea Estoniei de către Uniunea Sovietică în 1944, granițele dintre republicile ruse și estoniene au fost trase din nou.

După obținerea independenței în 1991, Estonia s-a trezit cu o bucată de teritoriu rus — de puțin peste un kilometru pătrat — pe singurul drum direct dintre două localități. Moscova a permis ulterior trecerea prin zonă, însă cu restricții: șoferii trebuie să rămână în vehicule și nu au voie să oprească.

De-a lungul anilor, mai multe incidente au avut loc după ce persoane care nu cunoșteau regulile au fost reținute de grănicerii ruși în interiorul acestei fâșii.

Primarul din Setomaa, Raoul Koudre, a declarat că există deja planuri și fonduri pentru construirea unui drum care să ocolească „Cizma din Saatse”, însă proiectul a fost întârziat. Ministrul de Interne al Estoniei, Igor Taro, a recunoscut că lucrările ar fi trebuit demarate mai devreme.

Incidentul vine pe fondul tensiunilor crescute dintre Rusia și statele baltice. Lituania, Letonia și Estonia elaborează planuri de urgență pentru o posibilă invazie rusă, care ar putea duce la evacuarea a peste 1,2 milioane de persoane din regiune, potrivit unor analize recente.