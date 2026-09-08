Cât timp mai poate Rusia să finanțeze războiul din Ucraina. Spionajul ucrainean a făcut anunțul

Rusia a înregistrat o deteriorare a situației economice, însă are în continuare suficiente resurse pentru a continua războiul împotriva Ucrainei până în 2027–2028, susține Oleh Ivașcenko, șeful Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării.

Rusia a înregistrat o deteriorare a situației economice. Foto: EPA EFE

Într-un interviu pentru Ukrinform, acesta a indicat printre principalele probleme ale Rusiei lipsa forței de muncă, creșterea deficitului bugetar și dificultățile din sistemul bancar.

„În același timp, are încă suficiente resurse pentru a purta un război împotriva Ucrainei. Nu excludem faptul că aceste resurse vor dura până în 2027 și 2028. Pentru a împiedica Rusia să ducă lipsă de aceste resurse, trebuie să colaborăm cu partenerii noștri. Sancțiunile trebuie să funcționeze cu adevărat”, a declarat Ivașcenko.

Șeful GUR afirmă că sistemul rusesc de recrutare pe bază de contract începe să-și atingă limitele, în timp ce pierderile de pe front continuă să crească.

Potrivit estimărilor sale, Rusia pierde zilnic între 1.200 și 1.400 de militari, iar uneori cifra ajunge la 1.500. Este vorba despre morți și răniți grav.

În aceste condiții, Moscova caută personal militar și în afara țării. Ivașcenko susține că Rusia folosește în prezent cetățeni din peste 40 de state, inclusiv din Asia Centrală, Africa și America Latină, mulți dintre aceștia fiind trimiși în unități de asalt.

„Unii dintre acești oameni ajung în război prin înșelăciune. Merg în Rusia să caute de lucru, semnează contracte, uneori fără să-și dea seama măcar ce semnează”, a explicat șeful GUR.

Ivașcenko susține și că nemulțumirea populației ruse este în creștere și afirmă că peste 60% dintre ruși se opun deja războiului.

„Nemulțumirea va crește. Este dificil de spus dacă va apărea o forță de protest suficient de puternică, dar peste 60% dintre oameni sunt deja împotriva războiului. Aceasta este o consecință a situației economice și a pierderilor mari suferite de inamic”, a declarat el.

În opinia sa, însă, Moscova dispune încă de resurse suficiente pentru a susține operațiunile militare, motiv pentru care Ucraina consideră esențială menținerea presiunii economice și a sancțiunilor internaționale.