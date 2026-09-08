Procurorul general al Ucrainei demisionează pe fondul scandalului de corupție legat de call centere implicate în fraude telefonice

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, și-a dat demisia pe fondul acuzațiilor de corupție legate de call centere ilegale care operau în țară.

Ruslan Kravcenko, procurorul general al Ucrainei Foto: X@UKikaski

Decizia vine după ce, în weekend, anchetatorii anticorupție ucraineni au efectuat percheziții la sediile instituției conduse de acesta, susținând că au identificat o schemă de spălare de bani coordonată de un oficial din cadrul biroului lui Kravcenko.

În scrisoarea sa de demisie, Kravcenko a afirmat că nu dorește ca funcția sa să fie transformată într-un „instrument al confruntării politice”, făcând trimitere la o postare anterioară în care respinsese acuzațiile, calificându-le drept „nefondate”.

Scandalurile de corupție au măcinat Kievul pe tot parcursul războiului cu Rusia, acuzații fiind aduse și mai multor persoane din anturajul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski.

Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (Nabu) și Parchetului Specializat Anticorupție (Sap), rețeaua din biroul lui Kravcenko primea bani pentru a proteja call centere implicate în fraude telefonice, „spălând milioane în active”.

Banii erau folosiți ulterior pentru achiziționarea de proprietăți, bijuterii și alte bunuri de valoare, potrivit Nabu.

Kravcenko a emis duminică seara un comunicat prin care a respins acuzațiile ca fiind „complet nefondate”, negând orice implicare.

A doua zi, acesta și-a depus demisia, mulțumindu-le lui Zelenski și parlamentului ucrainean pentru „încrederea acordată”. Președintele ucrainean nu a comentat public, până acum, demisia.

Deși cele două instituții anticorupție ale Ucrainei, Nabu și Sap, au fost înființate cu peste un deceniu în urmă, corupția rămâne o problemă semnificativă în țară.

În 2025, au izbucnit proteste la nivel național după ce Zelenski a încercat să introducă reforme care ar fi limitat independența Nabu și Sap.

Partenerii europeni ai Kievului și-au exprimat atunci îngrijorarea, ambasadorii statelor din G7 avertizând că măsura ar putea pune în pericol procesul de integrare a Ucrainei în Uniunea Europeană.

Ucraina are statutul de țară candidată la UE, statut acordat cu condiția să ducă o luptă credibilă împotriva corupției.

Ca urmare a reacțiilor negative, Zelenski a restabilit independența celor două instituții anticorupție, însă întrebările legate de angajamentul său real față de reforma anticorupție au continuat să persiste.

Scandalurile de corupție se țin lanț

Luna trecută, Nabu a anunțat că a descoperit o schemă prin care ar fi fost deturnați peste 3 milioane de dolari în monedă ucraineană, bani destinați plății cauțiunii pentru un fost ministru al energiei, acuzat de spălare de bani.

Un oficial de rang înalt din cadrul administrației lui Zelenski, presupus implicat în acest caz, a fost demis.

Într-un interviu acordat BBC luna trecută, fostul ministru al apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat că președintele ar trebui întrebat direct dacă a avut cunoștință despre posibile fapte de corupție în rândul celor mai apropiați colaboratori ai săi.

„Să răspundă el la această întrebare... Cred că este pregătit pentru astfel de întrebări. Este responsabilitatea lui să ne spună tuturor dacă a știut sau nu despre toate acestea... Nu vreau să fac presupuneri”, a spus acesta.

În perioada mandatului său, Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost creditat pentru rolul de lider în lupta împotriva corupției.

De la demiterea sa, la mijlocul lunii iulie, survenită, potrivit unor informații, în urma unui conflict cu șeful forțelor armate ale Ucrainei, acesta s-a exprimat deschis împotriva a ceea ce a numit o „criză sistemică de guvernare” în Ucraina.

Totuși, el a subliniat că nu deține dovezi privind o implicare personală a lui Zelenski în fapte de corupție.

„În tot timpul cât am lucrat cu el, nu am primit niciodată din partea lui vreo sarcină sau dispoziție care să contravină legii sau propriului meu simț al integrității”, a declarat Fedorov reporterilor BBC.