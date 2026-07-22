Protestele continuă la Kiev, în ciuda demiterii lui Sîrski. Manifestanții cer revenirea lui Fedorov la Ministerul Apărării

Protestatarii ucraineni au anunțat că vor ieși din nou în stradă, la Kiev, pentru a cere reinstalarea lui Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării, afirmând că manifestațiile nu se vor opri, în ciuda deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe fostul comandant-șef al Armatei, Oleksandr Sîrski.

Decizia organizatorilor vine după ce Zelenski l-a înlocuit pe Sîrski cu comandantul Forțelor Întrunite, Mihailo Drapatîi, un militar apreciat în Ucraina. Demiterea lui Sîrski era una dintre principalele revendicări ale protestatarilor și a fost interpretată ca o încercare a președintelui de a reduce tensiunile din spațiul public, relatează Kyiv Independent.

Cu toate acestea, protestatarii susțin că principala lor solicitare rămâne revenirea lui Mihailo Fedorov în fruntea Ministerului Apărării.

„Ei bine, pregătiți-vă pentru vineri. Încă trebuie să-l aducem înapoi pe Fedorov”, a scris pe platforma X veteranul și organizatorul protestelor, Dmîtro Koziatînskîi.

Acesta a declarat ulterior pentru Kyiv Independent că, în cazul în care autoritățile nu vor răspunde cererii, organizatorii intenționează să anunțe declanșarea unui protest pe durată nedeterminată.

Manifestațiile au loc pe fondul nemulțumirilor legate de conducerea armatei și a Ministerului Apărării, în contextul în care Ucraina continuă să facă față războiului declanșat de Rusia.