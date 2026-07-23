Zelenski pierde teren în fața lui Fedorov. Ce arată cele mai noi sondaje din Ucraina

Nivelul de încredere de care se bucură Mihailo Fedorov, fostul ministru ucrainean al Apărării, a crescut cu 30 de puncte procentuale într-o singură săptămână, ajungând la 65%, potrivit unui sondaj publicat de Rating Group. Fedorov îl depășește pe președintele Volodimir Zelenski, care înregistrează un indice de încredere de 59%.

Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 20-21 iulie, la câteva zile după ce Fedorov a fost demis din funcție în cadrul unei remanieri guvernamentale, potrivit Kyiv Independent.

Decizia a declanșat proteste în mai multe orașe ale țării, mii de persoane ieșind zilnic în stradă pentru a contesta înlăturarea sa din Executiv.

Potrivit sondajului, 72% dintre respondenți nu au fost de acord cu demiterea lui Fedorov, în timp ce doar 5% au susținut măsura. Alți 17% s-au declarat indiferenți.

În clasamentul încrederii publice, primul loc este ocupat de fostul comandant-șef al armatei, Valeri Zalujnîi, în prezent ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, cu 70%. Fedorov se situează pe poziția a doua, urmat de șeful administrației prezidențiale, Kirilo Budanov, cu 62%.

Zelenski, pe locul patru ca nivel de încredere

Zelenski ocupă locul patru, cu 59%, în timp ce campionul mondial la box Oleksandr Usîk beneficiază de încrederea a 54% dintre respondenți. Fostul președinte Petro Poroșenko înregistrează un nivel de încredere de 21%.

În același timp, popularitatea fostului comandant-șef Oleksandr Sîrski a scăzut puternic, de la 39% la 23% în decurs de o săptămână. Demiterea sa din funcție a fost susținută de 55% dintre participanții la sondaj, în timp ce 15% s-au opus deciziei.

Într-un eventual prim tur al alegerilor prezidențiale, 22,3% dintre respondenți au declarat că ar vota pentru Volodimir Zelenski, 14,9% pentru Valeri Zalujnîi și 13,4% pentru Mihailo Fedorov. Kirilo Budanov ar obține 7,2% din voturi, Oleksandr Usîk 5,9%, iar Petro Poroșenko 4,6%.

Amintim că președintele Volodimir Zelenski i-a propus lui Mihailo Fedorov, chiar în ziua în care a anunțat demisia guvernului condus de Iulia Sviridenko, pe 12 iulie, să preia funcția de premier. Fedorov a refuzat însă oferta, potrivit publicației The Economist.