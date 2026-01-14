search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Cine este Mihailo Fedorov, noul ministrul al Apărării din Ucraina. „Mai mulţi roboţi, mai puţine pierderi”

Război în Ucraina
Publicat:

Parlamentul Ucrainei l-a confirmat miercuri pe Mihailo Fedorov în funcţia de nou ministru al Apărării, iar acesta a promis că va promova inovaţia şi reforma pentru a consolida armata în timpul unei faze critice a războiului de aproape patru ani declanşat prin invazia rusă.

Mihailo Fedorov este noul ministru al Apărării al Ucrainei FOTO:X
Mihailo Fedorov este noul ministru al Apărării al Ucrainei FOTO:X

În vârstă de 34 de ani, Fedorov a fost anterior prim-vicepremier şi ministru al transformării digitale. El a jucat un rol cheie în conturarea răspunsului high-tech al Ucrainei la invazia rusă. A contribuit în special la îmbunătăţirea conectivităţii pentru forţele ucrainene din prima linie prin desfăşurarea de terminale Starlink.

De asemenea, el a jucat un rol esenţial în crearea unei aşa-numite "linii de drone" - o linie defensivă de drone menită să provoace daune maxime trupelor ruseşti.

"Astăzi, este imposibil să lupţi cu tehnologii noi folosind o structură organizaţională veche. Avem nevoie de schimbări cuprinzătoare", a declarat Fedorov, prezentând un plan de acţiune parlamentarilor înainte de vot, potrivit Agerpres.

"Scopul nostru este să schimbăm sistemul: să reformăm armata, să îmbunătăţim infrastructura de pe front, să eradicăm minciunile şi corupţia şi să facem din leadership şi încredere o nouă cultură", a subliniat el.

Fedorov îşi preia funcţia la doar câteva săptămâni după un scandal major de corupţie în sectorul energetic, care a stârnit furia publică pe scară largă faţă de administraţia preşedintelui Volodimir Zelenski.

Numirea sa face parte dintr-o remaniere a principalilor oficiali politici şi de securitate de către Zelenski, care l-a plasat pe un popular şef al spionajului în centrul administraţiei sale, în calitate de şef de stat major.

Armata ucraineană este depăşită ca număr de oameni şi armament pe câmpul de luptă. Forţele ruseşti avansează constant în regiunea estică Doneţk şi îşi intensifică atacurile aeriene asupra oraşelor şi localităţilor ucrainene departe de front.

Fedorov a declarat că reformele sale se vor concentra pe digitalizarea armatei, creşterea utilizării dronelor şi a inteligenţei artificiale şi utilizarea tehnologiei pe scară largă.

"Mai mulţi roboţi - mai puţine pierderi. Mai multă tehnologie - mai puţine victime", a spus Fedorov.

Europa

