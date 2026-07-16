Demiterea ministrulului ucrainean al Apărării agită spiritele la Kiev. Zelenski nu mai putea tolera conflictul dintre Fedorov și Sîrski

Mihailo Fedorov, considerat unul dintre artizanii reformei Ministerului Apărării din Ucraina și ai combaterii corupției, părăsește funcția după doar șase luni. Decizia face parte dintr-o amplă remaniere guvernamentală.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, în cadrul unei ample reorganizări a guvernului, în pofida apelurilor venite din partea partenerilor occidentali și a societății civile, care au cerut menținerea acestuia în funcție.

Fedorov și-a anunțat plecarea printr-un mesaj publicat pe Telegram, în care a descris mandatul său drept „o mare onoare” și le-a mulțumit ucrainenilor pentru încrederea acordată.

În cele șase luni petrecute la conducerea Ministerului Apărării, Fedorov a fost creditat cu reformarea instituției, îmbunătățirea sistemului de achiziții militare și reducerea nivelului de corupție. Mandatul său a coincis și cu o perioadă în care armata ucraineană a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, afectând infrastructura energetică și provocând penurii de combustibil în mai multe regiuni.

Reforma achizițiilor și dezvoltarea programului de drone

În mesajul de rămas-bun, ministrul în vârstă de 35 de ani a enumerat principalele proiecte realizate în mandatul său. Printre acestea se numără limitarea accesului trupelor ruse la serviciile Starlink, extinderea producției și achiziției de drone utilizate împotriva liniilor logistice ruse și în operațiunile din Crimeea ocupată.

Fedorov a susținut că sistemul de achiziții pentru apărare a fost restructurat în profunzime, măsură care ar fi generat economii de ordinul miliardelor de dolari pentru bugetul statului.

Chiar în ziua în care și-a anunțat plecarea, oficialul a declarat că Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă balistică dezvoltată pe plan intern.

„Am revizuit complet cerințele tehnice, am obținut un nivel maxim de precizie și am redus costurile cu 30%. Ucraina intră într-o nouă etapă de dezvoltare”, a afirmat acesta.

Demiterea ministrului Apărării riscă să eclipseze vizita la Kiev a premierului britanic Keir Starmer, aflat în Ucraina pentru a reafirma sprijinul Marii Britanii înainte de încheierea mandatului său la conducerea guvernului.

Nu este clar dacă Mihailo Fedorov va primi un alt portofoliu ministerial.

Remanierea vine după ce Parlamentul ucrainean a aprobat, miercuri,15 iulie, demisia premierului Iulia Svîrîdenko, în urma anunțului făcut de Zelenski potrivit căruia executivul are nevoie de „o resetare”. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat Radei Supreme (parlamentul ucrainean) un proiect de rezoluție privind numirea lui Serhii Korețki, actualul director al companiei energetice de stat Naftogaz, în funcția de prim-ministru.

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Critici din partea aliaților și a societății civile

Înlăturarea lui Fedorov a provocat reacții puternice atât în Ucraina, cât și în rândul partenerilor occidentali. Decizia vine și pe fondul unor informații privind posibile tensiuni între fostul ministru și comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski.

Fostul ambasador al Statelor Unite în Rusia, Michael McFaul, s-a numărat printre personalitățile care i-au cerut public lui Zelenski să îl păstreze pe Fedorov în funcție.

Serhii Sternenko, unul dintre colaboratorii apropiați ai fostului ministru, a criticat dur decizia.

„Este trist că țara noastră este astăzi mai departe de victorie. Reformele reale nici măcar nu au fost lăsate să înceapă, deși am reușit să schimbăm multe lucruri”, a declarat acesta, acuzând întârzieri deliberate și obstacole birocratice.

Și deputata din opoziție Irina Gherașcenko a condamnat remanierea, întrebând în Parlament cum este posibil ca „singura numire cu adevărat inspirată a lui Zelenski” să fie înlăturată.

La Kiev, joi, 16 iulie, au început proteste în sprijinul lui Mihailo Fedorov în piața din apropierea Teatrului Ivan Franko, după ce s-a aflat despre schimbarea sa din funcția de ministru al Apărării. Proteste în sprijinul lui Fedorov au loc și în alte orașe din Ucraina: în Liov, Harkov, Odesa, Dnipro și Cernăuți.

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit, miercuri, cu membri ai partidului său, Slujitorii Poporului, și i-a informat pe deputați că îl va nominaliza pe ministrul de Interne, Ihor Klîmenko, în locul lui Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării. Dar se pare că parlamentarii nu sunt prea încântați de nominalizare.

Susținere puternică în mediul online

Anunțul demiterii a generat mii de reacții pe rețelele sociale, majoritatea în sprijinul fostului ministru.

Mulți utilizatori și-au exprimat nedumerirea față de decizie, în timp ce alții au descris mandatul lui Fedorov drept unul care a oferit speranță și a demonstrat că schimbările sunt posibile atunci când conducerea este orientată spre obținerea victoriei în război.

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Analiștii avertizează asupra instabilității la conducerea Ministerului Apărării

Artem Bronjukov, director adjunct al centrului de analiză Politika, consideră că schimbările frecvente la conducerea Ministerului Apărării reprezintă un semnal îngrijorător pentru o țară aflată în plin război.

Potrivit acestuia, rezultatele obținute de Fedorov au devenit vizibile într-un interval foarte scurt, atât pe front, cât și în dezvoltarea capacităților militare ale Ucrainei.

Analistul afirmă că atacurile repetate asupra infrastructurii din Crimeea au schimbat echilibrul operațional în regiune și au consolidat încrederea publicului în fostul ministru.

„Mihailo Fedorov beneficiază de încrederea partenerilor occidentali și a segmentului reformist al societății ucrainene”, a declarat Bronjukov pentru postul Radio NV.