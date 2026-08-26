 Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la un al Treilea Război Mondial” | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la un al Treilea Război Mondial”

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că Rusia nu și-ar încheia războiul împotriva Ucrainei nici dacă ar cuceri întregul Donbas, comparându-l pe președintele rus Vladimir Putin cu dictatorul nazist Adolf Hitler.

Keith Kellogg
Keith Kellogg Foto: Getty Images

„Nu se oprește aici. Așa este Putin”, a spus Kellogg pentru Kyiv Independent, comparând revendicările teritoriale ale Moscovei cu pretențiile Germaniei naziste asupra Cehoslovaciei înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

„Este oarecum ca Adolf Hitler”, a adăugat el.

Kellogg a amintit acordul din 1938 dintre premierul britanic Neville Chamberlain și Hitler privind regiunea Sudeților.

Adolf Hitler i-a spus lui Chamberlain: «Vrem doar regiunea Sudeților»”, a relatat Kellogg. „Un an mai târziu, după ce Chamberlain s-a întors de la München și a spus «Pace în timpul nostru», eram în Al Doilea Război Mondial.”

„La un an după ziua în care s-a întors de la München, eram în al Doilea Război Mondial. Iar aceasta este îngrijorarea mea: că vom ajunge la un al Treilea Război Mondial”, a concluzionat Kellogg.

Keith Kellogg, general american în retragere și fost emisar special al SUA pentru Ucraina, și-a încheiat mandatul la 31 decembrie 2025 și s-a alăturat ulterior unui think tank din Washington.

Cunoscut pentru poziția sa de „pace prin forță”, Kellogg a avut un rol important în negocierile dintre SUA și Ucraina și a criticat în repetate rânduri atacurile Rusiei. În prezent, el susține că Putin ar putea încheia războiul aproape imediat dacă ar dori acest lucru.

„Putin ar putea opri războiul în cinci minute dacă ar vrea”, a spus Kellogg, susținând că ambițiile liderului rus se extind mult dincolo de teritoriile pe care Rusia le revendică în prezent în estul Ucrainei.

În opinia lui Kellogg, acesta este motivul pentru care orice acord de pace trebuie evaluat nu doar în funcție de ceea ce se întâmplă astăzi pe câmpul de luptă, ci și de ceea ce Moscova ar putea încerca să facă ulterior.

Victoria Ucrainei trebuie privită pe termen lung, spune Kellogg

Acesta adaugă că victoria Ucrainei trebuie privită pe termen lung, nu doar prin prisma teritoriilor controlate la finalul războiului.

El consideră că Crimeea ar putea rămâne recunoscută internațional ca teritoriu ucrainean chiar dacă Rusia continuă să o controleze, invocând ca precedent nerecunoașterea ocupației sovietice a statelor baltice.

Crimeea mai este Ucraina? Este parte din Ucraina. Așadar, trebuie să începi să te gândești la cinci până la zece ani în perspectivă. Dacă privești situația de mâine, se va întâmpla mâine? Nu. Dar este posibil să se întâmple pe termen lung?”, a spus Kellogg.

Kellogg a spus că Putin se aștepta ca Washingtonul să accepte concesii teritoriale ucrainene în regiunea Donețk. 

„Chiar cred asta. Putin a crezut că merge la acel summit cu garanția din partea SUA că Ucraina va renunța la Donbas. Acest lucru nu s-a întâmplat

De fapt, ce s-a întâmplat a fost că a rămas un prânz pe masă. S-au urcat în avioane și au plecat acasă. Cred că Putin a venit cu un set de așteptări, iar Statele Unite au spus clar: Ucraina este ucraineană”, a spus el.

Kellogg susține că Rusia nu ar trebui lăsată să dicteze termenii păcii doar pentru că războiul durează de mai mulți ani.

El afirmă că Putin s-ar fi așteptat ca SUA să facă presiuni asupra Ucrainei pentru cedarea Donbasului, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Kellogg laudă capacitatea de rezistență a Ucrainei și consideră că Occidentul trebuie să fie pregătit pentru o confruntare de lungă durată.

Sper foarte mult că Putin devine frustrat de această situație”, a spus Kellogg. „Așa cum i-am spus președintelui Trump, dacă Putin vrea restul regiunii Donețk, atunci să lupte pentru el.”

„Am foarte mare încredere în ucraineni că se vor descurca foarte bine în această privință.”

Kellogg consideră că pierderile foarte mari suferite de Rusia demonstrează că războiul nu a produs rezultatele dorite de Moscova și ar putea crea probleme politice pentru Putin.

El estimează pierderile rusești la 1,2-1,4 milioane de morți și subliniază că Rusia nu a reușit să cucerească Kievul, Harkovul sau Odesa și nici să treacă Niprul. Prin urmare, Kellogg respinge ideea că Putin câștigă războiul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
digi24.ro
image
Un bărbat a construit o insulă din 150.000 de sticle de plastic și a pierdut-o. Avea casă cu trei etaje și energie solară
stirileprotv.ro
image
Sanitas câștigă procesul „suspendării comunicatului de presă”. Curtea Supremă decide că proiectul legii salarizării rămâne blocat. Ce urmează
gandul.ro
image
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
mediafax.ro
image
Transferul care poate umple conturile la CSA Steaua: „Când vor intra banii o să fie liniște!”
fanatik.ro
image
Ultima formă a legii salarizării: sporuri pentru profesorii cu 30 de ani vechime și transferuri distincte pentru Sănătate
libertatea.ro
image
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu, decizie surprinzătoare la 70 de ani. A făcut chiar el anunțul
gsp.ro
image
Victor Pițurcă, acuzat de mama băiatului său în vârstă de 19 ani: ”A venit cu 10 euro în buzunar. E foarte deranjant”
digisport.ro
image
Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră”
click.ro
image
Fiica unui fost deputat PSD a fost găsită moartă în judeţul Argeş. Aceasta avea 22 de ani
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
O pădure veche de 500 de ani, defrişată ilegal pentru turişti. "Rechinul" imobiliar a primit o lovitură grea
observatornews.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
cancan.ro
image
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Cât de periculos poate fi un fragment de dronă găsit pe plajă. Unele dispozitive pot transporta explozibili
playtech.ro
image
Imagini incredibile cu Gigi Becali pe măgar la Muntele Athos! Patronul de la FCSB a făcut spectacol. Video
fanatik.ro
image
Purtătorul de cuvânt al CNAIR a prezentat stadiul autostrăzilor din PNRR: „Nu pierdem niciun euro”. Cum explică întârzierile
ziare.com
image
Neverosimil: au apărut imaginile cu Gigi Becali la Muntele Athos! 100.000 de vizualizări în 6 ore
digisport.ro
image
5 trucuri de grădinărit pe care să nu le mai folosești. Experții avertizează: pot face mai mult rău decât bine
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Tragedie URIAȘĂ în politică! S-A SINUCIS. A lăsat un mesaj de ADIO cutremurător
romaniatv.net
image
Bolojan le-a pus gând rău pensionarilor! Anunț privind pensiile după 2027
mediaflux.ro
image
Cine-a participat la „cina de adio” a lui Bîrligea: „O seară în care emoțiile ne-au cuprins pe toți”
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”
click.ro
image
Pensia Savetei Bogdan, după zeci de ani de carieră. Cât primește artista de la stat în august 2026
click.ro
image
Lovitură uriașă la PRO TV! Șeful postului pleacă după aproape 13 ani. Cine îi ia locul
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră”
image
Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”

OK! Magazine

image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori