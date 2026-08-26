Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la un al Treilea Război Mondial”

Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că Rusia nu și-ar încheia războiul împotriva Ucrainei nici dacă ar cuceri întregul Donbas, comparându-l pe președintele rus Vladimir Putin cu dictatorul nazist Adolf Hitler.

Keith Kellogg Foto: Getty Images

„Nu se oprește aici. Așa este Putin”, a spus Kellogg pentru Kyiv Independent, comparând revendicările teritoriale ale Moscovei cu pretențiile Germaniei naziste asupra Cehoslovaciei înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

„Este oarecum ca Adolf Hitler”, a adăugat el.

Kellogg a amintit acordul din 1938 dintre premierul britanic Neville Chamberlain și Hitler privind regiunea Sudeților.

„Adolf Hitler i-a spus lui Chamberlain: «Vrem doar regiunea Sudeților»”, a relatat Kellogg. „Un an mai târziu, după ce Chamberlain s-a întors de la München și a spus «Pace în timpul nostru», eram în Al Doilea Război Mondial.”

„La un an după ziua în care s-a întors de la München, eram în al Doilea Război Mondial. Iar aceasta este îngrijorarea mea: că vom ajunge la un al Treilea Război Mondial”, a concluzionat Kellogg.

Keith Kellogg, general american în retragere și fost emisar special al SUA pentru Ucraina, și-a încheiat mandatul la 31 decembrie 2025 și s-a alăturat ulterior unui think tank din Washington.

Cunoscut pentru poziția sa de „pace prin forță”, Kellogg a avut un rol important în negocierile dintre SUA și Ucraina și a criticat în repetate rânduri atacurile Rusiei. În prezent, el susține că Putin ar putea încheia războiul aproape imediat dacă ar dori acest lucru.

„Putin ar putea opri războiul în cinci minute dacă ar vrea”, a spus Kellogg, susținând că ambițiile liderului rus se extind mult dincolo de teritoriile pe care Rusia le revendică în prezent în estul Ucrainei.

În opinia lui Kellogg, acesta este motivul pentru care orice acord de pace trebuie evaluat nu doar în funcție de ceea ce se întâmplă astăzi pe câmpul de luptă, ci și de ceea ce Moscova ar putea încerca să facă ulterior.

Victoria Ucrainei trebuie privită pe termen lung, spune Kellogg

Acesta adaugă că victoria Ucrainei trebuie privită pe termen lung, nu doar prin prisma teritoriilor controlate la finalul războiului.

El consideră că Crimeea ar putea rămâne recunoscută internațional ca teritoriu ucrainean chiar dacă Rusia continuă să o controleze, invocând ca precedent nerecunoașterea ocupației sovietice a statelor baltice.

„Crimeea mai este Ucraina? Este parte din Ucraina. Așadar, trebuie să începi să te gândești la cinci până la zece ani în perspectivă. Dacă privești situația de mâine, se va întâmpla mâine? Nu. Dar este posibil să se întâmple pe termen lung?”, a spus Kellogg.

Kellogg a spus că Putin se aștepta ca Washingtonul să accepte concesii teritoriale ucrainene în regiunea Donețk.

„Chiar cred asta. Putin a crezut că merge la acel summit cu garanția din partea SUA că Ucraina va renunța la Donbas. Acest lucru nu s-a întâmplat

De fapt, ce s-a întâmplat a fost că a rămas un prânz pe masă. S-au urcat în avioane și au plecat acasă. Cred că Putin a venit cu un set de așteptări, iar Statele Unite au spus clar: Ucraina este ucraineană”, a spus el.

Kellogg susține că Rusia nu ar trebui lăsată să dicteze termenii păcii doar pentru că războiul durează de mai mulți ani.

El afirmă că Putin s-ar fi așteptat ca SUA să facă presiuni asupra Ucrainei pentru cedarea Donbasului, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Kellogg laudă capacitatea de rezistență a Ucrainei și consideră că Occidentul trebuie să fie pregătit pentru o confruntare de lungă durată.

„Sper foarte mult că Putin devine frustrat de această situație”, a spus Kellogg. „Așa cum i-am spus președintelui Trump, dacă Putin vrea restul regiunii Donețk, atunci să lupte pentru el.”

„Am foarte mare încredere în ucraineni că se vor descurca foarte bine în această privință.”

Kellogg consideră că pierderile foarte mari suferite de Rusia demonstrează că războiul nu a produs rezultatele dorite de Moscova și ar putea crea probleme politice pentru Putin.

El estimează pierderile rusești la 1,2-1,4 milioane de morți și subliniază că Rusia nu a reușit să cucerească Kievul, Harkovul sau Odesa și nici să treacă Niprul. Prin urmare, Kellogg respinge ideea că Putin câștigă războiul.