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Rusia votează în septembrie. Putin a chemat alegătorii la urne într-un moment critic pentru Kremlin

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Preşedintele rus Vladimir Putin a convocat marţi alegeri legislative pe 20 septembrie în contextul scăderii continue a popularităţii sale şi a partidului Kremlinului, Rusia Unită, potrivit tuturor sondajelor.

Putin cheamă rușii la urne pe 20 septembrie FOTO Profimedia
Putin cheamă rușii la urne pe 20 septembrie FOTO Profimedia

Vladimir Putin, care a fost reales în 2024 pentru un nou mandat de şase ani în fruntea Rusiei, a semnat marţi un decret prin care se convoacă alegeri legislative în toamna acestui an, conform portalului de informaţii juridice al statului rus, potrivit Agerpres.

Intenţia de vot pentru partidul prezidenţial Rusia Unită a scăzut în ultimele luni sub 30% şi se apropie de cel mai scăzut nivel istoric, 26,4%, înregistrat în august 2021.

Principalele cauze sunt oboseala populației față de război și atacurile cu drone, deteriorarea nivelului de trai pe fondul creșterii prețurilor la coșul zilnic de consum, precum și întreruperile frecvente ale serviciilor de internet. În același timp, mulți ruși asociază aceste probleme, inclusiv restricțiile privind accesul la rețelele sociale, cu acțiunile deputaților partidului de guvernământ din Duma de Stat (Camera inferioară a Parlamentului).

Între timp, partidul Oameni Noi, un proiect politic de centru-dreapta lansat în 2020 și creat cu sprijin tacit al Kremlinului, a câștigat teren în sondaje prin opoziția față de aceste măsuri, pe care președintele Vladimir Putin le-a justificat prin necesitatea protejării siguranței cetățenilor, deși experții susțin că eficiența dronelor ucrainene nu are legătură cu accesul populației la internet. În acest context, presa notează că Rusia Unită nu și-a prezentat încă programul electoral, acesta fiind influențat direct de evoluțiile de pe front, de indicatorii economici și de nivelul de control asupra internetului.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat în această săptămână un mesaj în care situa intenţia de vot pentru Rusia Unită la 22%, în contextul în care acest partid a obţinut aproape 50% din voturi la cele mai recente alegeri legislative, desfăşurate în 2021.

Partidul Rusia Unită se bazează în mod obișnuit pe utilizarea extinsă a resurselor administrative ale statului și pe sprijinul unor categorii largi de alegători, inclusiv milioane de angajați din sectorul public, lucrători din industria de apărare și personal militar. În același timp, formațiunea beneficiază în mod tradițional de o prezență scăzută la vot, mai ales în marile orașe, pe fondul refuzului multor alegători cu orientări liberale și critice la adresa președintelui Vladimir Putin de a participa la scrutin.

Pentru a contracara această tendinţă, autorităţile ruse au lansat o campanie de persecuţie împotriva singurului partid de opoziţie legal din Rusia, Iabloko, mulţi dintre activiştii săi fiind închişi, arestaţi sau etichetaţi drept agenţi străini sau extremişti, ceea ce îi împiedică să participe la alegeri.

Companiile de sondare a opinii publice au modificat metoda prin care realizează chestionarele pentru a ascunde prăbuşirea preşedintelui Putin şi a partidului Rusia Unită în sondaje, ceea ce nu a împiedicat scăderea în continuare a susţinerii lor în rândul ruşilor, de aceea uneori au renunţat să mai publice rezultatele acestor sondaje.

Alegerile vor avea loc pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina și se vor desfășura inclusiv în teritoriile pe care Rusia le revendică drept proprii – în regiunile Donețk, Zaporijjea, Herson și Luhansk. În Crimeea ocupată, votul a avut loc deja în perioade anterioare, însă legalitatea acestuia nu este recunoscută de Ucraina și de statele occidentale, notează Mezha.

Scrutinul va fi organizat pe baza listelor de partid și în 225 de circumscripții uninominale. Dreptul de participare revine unui număr de 17 partide, dintre care 12 pot candida fără a colecta semnături, datorită reprezentării în parlamentele regionale.

Partidul Iabloko rămâne singura formațiune care are voie să participe și care se opune deschis războiului Rusiei în Ucraina; poziția oficială a partidului este apelul la pace din partea ambelor părți. Alte organizații anti-război și de opoziție sunt, în mare parte, excluse din procesul electoral.

Alegerile precedente au avut loc în septembrie 2021, înainte de invazia la scară largă. În urma acelui scrutin, partidul „Rusia Unită” deține o majoritate constituțională.

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