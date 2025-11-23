search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei. Rușii susțin că instalația a fost lovită de drone ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Termocentrala Șatura, unul dintre cele mai mari complexe energetice ale Rusiei, situată la aproximativ 120 de kilometri est de Moscova, ar fi fost lovită sâmbătă noaptea într-un atac cu drone atribuit Ucrainei. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu explozii puternice și un incendiu masiv, însă armata ucraineană nu a comentat încă incidentul.

Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei FOTO: X /@nexta_tv
Imaginea 1/4: Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei FOTO: X /@nexta_tv
Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei FOTO: X /@nexta_tv
Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei FOTO: X /@nexta_tv
Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei FOTO: Telegram /Astra
Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei FOTO: Telegram /Astra

Mai multe canale rusești de Telegram, citate de Kyiv Independent, au relatat duminică dimineață că termocentrala Șatura a fost ținta unui atac ucrainean în noaptea de 23 noiembrie. Pe platformele sociale circulă clipuri în care se observă o explozie puternică, urmată de un incendiu în zona centralei, imaginile sugerând lovirea ei cu un proiectil.

Agenția rusă Tass a transmis că atacul ar fi fost efectuat cu drone ucrainene. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că „unele dintre drone au fost distruse de apărarea antiaeriană. Altele au picat în zona stației, furnizarea de energie electrică către oraș nu a fost afectată”.

Sursa video: X /Nexta

Până la această oră, Ucraina nu a confirmat lovitura și nu a menționat ce tip de armament ar fi fost folosit. The Kyiv Independent notează că nu poate verifica în mod independent autenticitatea imaginilor sau amploarea pagubelor.

Drone doborâte în apropiere de Moscova și un aeroport închis temporar 

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat în timpul nopții că două drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitală. În același timp, Rosaviația, autoritatea de stat a aviației civile din Rusia, a comunicat că aeroportul Jukovski din Moscova și-a suspendat temporar operațiunile din cauza prezenței dronelor în zonă.

Sursa video: Telegram /Supernova+

Termocentrala Șatura, una dintre cele mai vechi și mai mari centrale electrice din Rusia, are o capacitate de aproximativ 1.500 MW și alimentează cu energie electrică mai multe localități din regiunea Moscovei.

Contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice 

Presa ucraineană notează că atacul asupra centralei Șatura se înscrie într-o serie mai amplă de operațiuni ale Kievului, care vizează infrastructura militară, petrolieră, industrială și energetică a Rusiei. Ucraina folosește în mod obișnuit drone dezvoltate pe plan intern pentru a lovi ținte aflate la sute de kilometri distanță.

Sursa video: Telegram/ Supernova+

Atacul survine într-un moment în care Ucraina își intensifică presiunea asupra infrastructurii energetice ruse, considerată o sursă esențială de venituri pentru Moscova, venituri care alimentează războiul. În paralel, Rusia a crescut în ultimele luni numărul loviturilor asupra infrastructurii energetice ucrainene, încercând să provoace pene de curent în timpul iernii.

Deocamdată nu există informații clare privind amploarea pagubelor de la Șatura sau posibile victime. Autoritățile ruse nu au oferit detalii suplimentare despre impactul atacului.

Rusia

