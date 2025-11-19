Video Unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra vestului Ucrainei din ultimii ani: 10 morți la Ternopil , zeci de răniți în întreaga țară

Zece persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite în urma unui atac rusesc care a lovit două blocuri din Ternopil, a anunțat ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko. Printre răniți se numără 12 copii – bilanțul transformând incidentul într-unul dintre cele mai grave atacuri asupra vestului Ucrainei de la începutul invaziei din februarie 2022.

Loviturile nu s-au limitat la Ternopil. Regiunile Liov și Ivano-Frankivsk au fost, la rândul lor, vizate, iar un atac cu drone asupra a trei districte din Harkov a rănit peste 30 de persoane. Imagini publicate online surprind clădiri și mașini în flăcări, în timp ce echipele de intervenție încearcă să stingă incendiile și să elibereze zonele afectate.

Ministerul Energiei a confirmat întreruperi de electricitate în mai multe regiuni, pe fondul avariilor repetate la infrastructura energetică. Președintele Volodimir Zelenski a transmis că Rusia a lansat „peste 470 de drone și 47 de rachete”, provocând „distrugeri semnificative”. Potrivit acestuia, în Ternopil ar putea exista persoane prinse sub dărâmături.

În Ivano-Frankivsk, infrastructura energetică a fost din nou țintită, iar printre cei trei răniți se află doi copii. Șeful administrației regionale din Liov a confirmat, la rândul său, lovirea unei instalații energetice.

Baraj masiv în noaptea de 19 noiembrie: Harkov, Liov și Ternopil sub foc susținut

Pe lângă atacurile din Ternopil și vestul Ucrainei, Rusia a lansat în noaptea de 19 noiembrie un nou val de lovituri asupra infrastructurii energetice ucrainene, provocând întreruperi de curent extinse. Potrivit Ministerului Energiei, sistemul energetic a suferit avarii suplimentare, obligând operatorii să introducă, imediat, regimuri de opriri de urgență pentru a evita prăbușirea rețelei.

La Harkov, o serie de drone kamikaze Geran-2 au lovit, după miezul nopții, mai multe cartiere, rănind cel puțin 36 de persoane. Distrugerile sunt ample: peste zece blocuri afectate, întreprinderi civile, o substație de ambulanță, un supermarket, o sală de sport, o școală și mai multe troleibuze și autoturisme. Pompierii au evacuat locatari, iar în unele zone clădirile s-au prăbușit complet.

Primarul Ihor Terehov a declarat că orașul a fost lovit de 19 drone „Shahed”, dintre care una nu a explodat. Bilanțul a urcat la 46 de răniți, inclusiv două fete de 9 și 13 ani, iar autoritățile avertizează că numărul total al pagubelor ar putea crește. Până acum, 40 de locuințe au fost distruse complet, iar peste 3.100 de geamuri au fost sparte. Trei troleibuze au fost lovite, iar mai multe zone au rămas fără iluminat public. Rețelele de apă, căldură și electricitate au fost parțial restabilite, dar lucrările continuă.

La Liov, exploziile s-au auzit în jurul orei 6:40, urmate de pene de curent. Administrația militară regională a confirmat avarii la o infrastructură energetică, precum și la o fabrică de prelucrare a lemnului și un depozit. Nu au fost raportate victime. Transportul public a fost deviat temporar.

Atacurile rusești vin la o zi după ce armata ucraineană a anunțat, pentru prima dată, utilizarea rachetelor americane Atacms cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte militare din interiorul Rusiei. Ministerul rus al Apărării a acuzat Kievul că a lansat patru astfel de rachete asupra orașului Voronej, precizând că toate ar fi fost interceptate.

În paralel cu escaladarea militară, Zelenski se deplasează la Ankara, într-o încercare de a revigora inițiativele diplomatice. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan urmează să-l primească pe liderul ucrainean, în contextul informațiilor privind un plan de negociere discutat între trimisul special al președintelui american Donald Trump și un reprezentant rus. Kremlinul a transmis însă că nu va trimite niciun delegat la Ankara.

Pe un alt palier, Ministerul Apărării din România a anunțat că o dronă rusească a pătruns aproximativ 8 kilometri în spațiul aerian românesc, în noaptea de marți spre miercuri, înainte de a traversa teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova și de a reveni în România. Avioane ale forțelor aeriene române și germane au fost ridicate în aer, iar autoritățile investighează locul în care ar fi căzut drona. În Polonia, două aeroporturi din sud-est au fost închise temporar, iar armata a ridicat avioane de vânătoare în contextul tirurilor rusești asupra vestului Ucrainei.

La aproape patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă, Moscova și Kievul rămân într-o poziție ireconciliabilă privind finalul războiului. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a reiterat recent că cerințele Kremlinului pentru un acord de pace rămân neschimbate față de cele formulate de Vladimir Putin în 2024.