Video Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană a Rusiei, pe unde este aprovizionată Coreea de Nord cu muniție

Ucraina a anunțat că a efectuat un atac asupra transportului feroviar militar al Rusiei, vizând celebra cale ferată Trans-Siberiană care leagă Moscova de Vladivostok. Operațiunea a blocat traficul de echipamente militare pe una dintre principalele rute logistice ale Moscovei și a vizat în special armele și munițiile furnizate de Coreea de Nord.

Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) a transmis, prin Telegram, că explozia care a avariat calea ferată în regiunea Habarovsk a demonstrat incapacitatea Kremlinului de a asigura securitatea propriilor rute logistice, chiar și la mii de kilometri de front.

Coreea de Nord, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei, a furnizat Moscovei peste 20.000 de containere de muniție, multe dintre acestea fiind folosite pentru atacuri asupra populației civile din Ucraina, scrie kyivpost.

Celebra cale ferată Trans-Siberiană, care se întinde pe o distanță de peste 9.000 km de la Moscova la Vladivostok, este o rută logistică crucială pentru Rusia, permițând aprovizionarea militară din est către fronturile ucrainene.

Potrivit HUR, operațiunea - desfășurată la peste 6.000 km adâncime în cadrul teritoriului rus - a demonstrat că Moscova nu poate asigura securitatea propriei rețele logistice militare.

„Serviciile speciale ale Kremlinului demonstrează încă o dată incapacitatea lor de a asigura un control eficient chiar și asupra celor mai critice infrastructuri pentru ocupanți”, se arată în comunicat.

Această acțiune survine într-un context de intensificare a atacurilor reciproce asupra infrastructurilor critice.

Rusia a vizat în ultimele săptămâni centrale electrice din Ucraina, în timp ce Kievul lovește depozitele de petrol și alte obiective strategice pentru a reduce capacitatea financiară a Moscovei de a susține războiul.