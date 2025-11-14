Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: șase morți și zeci de răniți în bombardamentele din Kiev

Rusia a lansat un atac aerian cu drone de amploare asupra capitalei Ucrainei, Kiev, ucigând șase persoane și rănind cel puțin 35, inclusiv o femeie însărcinată. Exploziile au provocat incendii și au lăsat gropi uriașe în blocurile de apartamente, în timp ce locuitorii au trăit momente de teroare în timpul nopții, notează AP News.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul a implicat peste 430 de drone și 18 rachete, fiind cel mai puternic bombardament asupra Kievului din ultimele trei săptămâni. „A fost un atac calculat special pentru a provoca cât mai mult rău oamenilor și civililor”, a scris Zelenski pe Telegram.

Atacul a vizat în principal Kievul, însă rachete și drone rusești au lovit și Odesa, în sud, și Harkov, în nord-est. În capitală, opt dintre cele zece districte au raportat pagube majore. Printre victime se află civili care au pierdut viața sub dărâmăturile clădirilor lovite, dar și persoane rănite în apartamentele afectate. „Vecinul meu și tatăl său au murit sub tavanul care s-a prăbușit. În apartamentul de alături, o femeie în vârstă de peste 80 de ani a murit, iar fiica ei era de față. Corpul ei a fost recuperat abia după ce pereții s-au prăbușit”, a povestit Iryna Synyavska, 62 de ani.

Mărturii cutremurătoare vin și de la supraviețuitori. Mariia Kalchenko, 46 de ani, a povestit că nu a auzit nimic înainte de explozie: „Am realizat că părul meu era în flăcări. M-am uitat în jur și am văzut că nu mai era niciun perete, apartamentul vecinului era distrus, iar flăcările treceau prin ușa de la intrare.”

Ucraina a reușit să intercepteze 14 rachete cu sistemele americane Patriot, însă Zelenskyy a cerut livrări suplimentare de sisteme de apărare aeriană sofisticate. Oficialii europeni prezenți la o întâlnire la Berlin au reafirmat sprijinul pentru Kiev, iar ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal, a participat la discuții de la distanță.

De asemenea, bombardamentele au afectat Ambasada Azerbaidjanului din Kiev, iar președintele Ilham Aliyev a calificat incidentul drept „inacceptabil”. În regiunea Odesa, dronele au lovit o stradă aglomerată în Chornomorsk, ucigând două persoane și rănind 11, printre care o fetiță de 19 luni.

În replică, Ucraina a desfășurat propriile atacuri cu drone și rachete asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei, vizând în special rafinării de petrol, depozite și instalații industriale militare. Ministerul rus al Apărării susține că a doborât 216 drone ucrainene în diverse regiuni, inclusiv în Crimeea anexată, însă nu a menționat rachetele.

În portul Novorossiysk, în regiunea Krasnodar, un atac ucrainean a provocat pagube la un depozit de petrol și alte structuri portuare, generând un incendiu major. De asemenea, dronele au deteriorat nave civile și clădiri rezidențiale, provocând răniți printre locuitori.

Autoritățile ucrainene au avertizat că Rusia încearcă să justifice atacul asupra civililor, dar imagini și relatări din teren indică distrugeri masive în zonele rezidențiale. Președintele Zelenskyy a subliniat că țara sa rămâne pregătită să se apere și să riposteze, inclusiv prin atacuri asupra infrastructurii strategice rusești.