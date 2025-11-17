Atacuri rusești în estul Ucrainei. Cel puţin trei oameni au murit și alte zece au fost rănite

Două atacuri aeriene ruseşti au ucis trei persoane şi au rănit alte zece în estul Ucrainei, a anunţat luni dimineaţă şeful administraţiei militare a regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, notează AFP.

„Inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra oraşului Balaklia”, avariand clădiri de apartamente şi vehicule, a declarat Oleg Sinegubov pe reţeaua socială Telegram.

Vitalii Karabanov, şeful administraţiei militare din Balaklia, a deplâns ulterior atacurile pe Telegram, potrivit Agerpres, care citează AFP.

„Potrivit primelor informaţii, trei persoane au fost ucise" şi cel puţin alte zece rănite, inclusiv mai mulţi copii, în acest atac nocturn,

Karabanov a precizat că armata rusă a efectuat două atacuri cu rachete asupra centrului localităţii. Serviciile de urgenţă intervin la faţa locului, a mai scris el.

De la începutul invaziei ruse a Ucrainei în februarie 2022, Rusia a vizat aproape zilnic teritoriul ucrainean, folosind drone şi rachete. Vineri, cel puţin şase persoane au fost ucise în aceaşi clădire la Kiev în timpul unui atac rusesc.

Moscova şi-a intensificat, de asemenea, odată cu apropierea iernii, campania de bombardament asupra infrastructurilor energetice în ultimele săptămâni. Kievul, la rândul său, vizează în mod regulat depozite de petrol, rafinării şi alte instalaţii din Rusia.

Armata rusă continuă să avanseze pe linia frontului, în special în regiunea Zaporojie (sud), care este parţial ocupată de Moscova. Rusia a revendicat duminică cucerirea a încă două sate.