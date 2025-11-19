Numărul morților în atacul rusesc cu drone și rachete asupra orașului Ternopil a crescut la 25. Peste 140 de civili au fost răniți

Rusia a efectuat un atac masiv asupra mai multor regiuni ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, soldat cu moartea a cel puțin 25 de civili și peste 140 de răniți, provocând în același timp pagube extinse asupra infrastructurii și obligând autoritățile să declare întreruperi de curent, relatează Kyiv Independent.

Rusia a lansat 476 de drone și 48 de rachete asupra Ucrainei, între care 47 de rachete de croazieră și o rachetă balistică, potrivit Forțelor Aeriene.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 442 de drone, 34 de rachete de croazieră Kh-101 și șapte rachete de croazieră Kalibr. Șapte rachete și 34 de drone au lovit 14 locații, în timp ce fragmente provenind de la drone și rachete doborâte au căzut în alte șase locații.

Regiunile din vestul Ucrainei, în special Ternopil, Hmelnițki, Ivano-Frankivsk și Liov, situate la peste 500 de kilometri de linia frontului și de granița cu Rusia, au fost cele mai afectate.

Atacul rusesc asupra orașului Ternopil a ucis cel puțin 25 de persoane, inclusiv trei copii, și a rănit alte 93, printre care 15 copii, potrivit Serviciului de Urgență.

Două blocuri cu nouă etaje au fost avariate în urma impactului.

Forțele Aeriene au confirmat ulterior că atacul asupra blocurilor de apartamente din Ternopil a fost efectuat folosind rachete de croazieră rusești Kh-101, lansate de pe aeronave strategice situate în regiunile Vologda și Astrahan din Rusia.

Echipele de salvare continuă eforturile de căutare și recuperare, oameni fiind încă prinși sub dărâmături.

Administrația Militară a regiunii Ternopil a îndemnat, de asemenea, locuitorii să rămână în case și să țină ferestrele închise, avertizând că nivelul substanțelor nocive din atmosferă a crescut de șase ori față de valorile limită în urma atacului rusesc.

Autoritățile locale au desemnat perioada 19-21 noiembrie drept zile de doliu pentru victimele atacului rusesc.

„Având în vedere tragedia, toate evenimentele de divertisment din Ternopil au fost anulate, iar clădirile guvernamentale își vor coborî steagurile în bernă”, se arată în comunicat.

În atac, au fost vizate și districtele Slobidski și Osnovianski, forțele ruse lansând asupra lor 19 drone Geran-2. Au fost avariate un bloc înalt, un spital și o școală.

În regiunea Ivano-Frankivsk, în urma atacurilor rusești au fost rănit trei persoane, inclusiv doi copii, a anunțat guvernatorul Svitlana Onișciuk .

Un incendiu de amploare a fost raportat la Liov, iar imaginile postate pe Telegram de deputatul Consiliului Local Liov, Ihor Zinkevich, au arătat un nor imens de fum deasupra orașului.

„Închideți ferestrele, deoarece aerul ar putea fi poluat”, i-a avertizat el pe locuitori.

Primarul din Liov, Andrii Sadovi, a declarat ulterior că un depozit de anvelope a fost lovit și că nu au existat victime.

Atacul rusesc a distrus și un birou recent deschis al Ukrposhta, serviciul poștal de stat al Ucrainei. Deși niciun angajat nu a fost rănit, aproximativ 900 de colete au fost distruse, potrivit directorului general al companiei, Igor Smelyansky .

Autoritățile locale din regiunile Lviv și Ivano-Frankivsk au raportat atacuri și asupra infrastructurii energetice și a altor infrastructuri critice.

Atacul rusesc a avariat și echipamente de la o centrală termică operată de DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina.

„Rusia atacă din nou infrastructura noastră energetică. Din această cauză, au fost introduse întreruperi de urgență ale curentului electric în mai multe regiuni ale Ucrainei”, a declarat Ministerul Energiei.

Vitali Zaicenko, șeful Ukrenergo, operatorul rețelei de stat din Ucraina, a transmis că Rusia atacă sectorul energetic al Ucrainei în „valuri”, avertizând că povara asupra regiunilor occidentale va crește ca urmare a ultimelor atacuri.

„Rusia lansează atacuri în valuri - încep din est, apoi lovesc centrul și în cele din urmă partea de vest a Ucrainei”, a declarat Zaichenko pentru Kyiv Independent.

Deși acest atac a fost de mai mică amploare decât cele anterioare din octombrie, pentru prima dată în această toamnă vestul Ucrainei experimentează întreruperi de curent pentru a stabiliza rețeaua, a spus el.

„Fiecare atac asupra vieții normale (a ucrainenilor) arată că presiunea asupra Rusiei este încă insuficientă. Sancțiunile eficiente și sprijinul pentru Ucraina pot schimba acest lucru”, a reacționat președintele Volodimir Zelenski, subliniind nevoia Ucrainei de o apărare aeriană suplimentară.

„Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru acțiunile sale și trebuie să ne concentrăm pe tot ceea ce ne întărește - tot ceea ce ne permite să doborâm rachetele rusești, să neutralizăm dronele rusești și să le oprim atacurile”, a adăugat el.

Forțele armate poloneze au confirmat că au trimis avioane de vânătoare în propriul spațiu aerian ca răspuns la atacul rusesc.

România a demis, de asemenea, patru aeronave militare după ce a detectat o dronă rusească în spațiul său aerian.

Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din România, a declarat că forțele române aveau autorizație să doboare drona, dar au decis să nu o facă, deoarece „aceasta apărea intermitent și era vizibilă doar pe radar”.