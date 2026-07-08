Video Eșec grandios: Rusia a încercat să copieze drona ucraineană „Baba Iaga”. Șeful companiei care a dezvoltat-o, arestat pentru fraudă

Proiectul dronei de mare capacitate prezentate anterior președintelui rus Vladimir Putin s-a încheiat cu un eșec, critici și arestarea directorului companiei care a dezvoltat-o. Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov , a recunoscut eșecul proiectului dronei de bombardament „Gektor S-80”.

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Aparatul trebuia să reprezinte răspunsul Rusiei la dronele ucrainene de tip „Baba Iaga”, folosite de mai mulți ani pentru transportul de muniții și provizii și care au creat dificultăți majore trupelor ruse, scrie Dialog

Directorul companiei dezvoltatoare a fost arestat într-un dosar de fraudă de proporții deosebit de mari, iar imaginile cu zborul nereușit al dronei au devenit subiect de ironii pe rețelele sociale.

La întâlnirea din 12 iunie, sergentul Denis Ognianin, din Regimentul 163 Tancuri al armatei ruse, l-a întrebat pe Putin despre producția de drone capabile să transporte muniție și alimente pentru trupele de asalt.

Militarul a făcut referire directă la experiența ucraineană, afirmând că forțele armate ale Ucrainei folosesc hexacoptere cunoscute sub numele de „Baba Iaga”, controlate prin rețeaua Starlink.

Putin a început prin a lăuda alternativa rusă la Starlink, după care i-a pasat întrebarea ministrului Apărării, Andrei Belousov. Acesta a declarat că armata rusă urmează să primească în acest an aproximativ 20.000 de drone de mare capacitate, capabile să transporte între 10 și 40 de kilograme.

Totodată, el a admis că principalul model dezvoltat anul trecut, cunoscut drept „Produsul 80” („Izdelie 80”), a avut probleme.

„Izdelie 80” este asociată cu compania „Transport Budușcego”, condusă de Iuri Kozarenko. În ianuarie 2025, Putin a vizitat centrul de sisteme fără pilot al companiei din Samara, unde Kozarenko i-a prezentat capacitățile de producție și disponibilitatea de a fabrica componente pentru drone.

În mai 2026, Kozarenko a fost arestat într-un dosar de fraudă de proporții deosebit de mari. Potrivit The Moscow Times, este vorba despre deturnarea a aproximativ 70 de milioane de ruble (aproximativ 800.000 de euro) alocate prin contracte de stat pentru producția de drone.

Experții citați de publicație susțin că situația este cu atât mai stânjenitoare pentru Rusia cu cât Ucraina utilizează de mult timp cu succes drone de mare capcaitate pe front, acestea devenind o componentă importantă a războiului.

În schimb, proiectul rusesc s-a împotmolit în modificări tehnice, a fost criticat de canalele pro-război de pe Telegram și a ajuns în atenția procurorilor.