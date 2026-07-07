Kremlinul nu ia în calcul negocieri reale cu Ucraina înainte de 2027. Putin mizează pe presiunea SUA asupra Kievului

Rusia nu intenționează să intre în negocieri de fond cu Ucraina înainte de începutul anului 2027, deoarece președintele rus, Vladimir Putin, continuă să creadă că își poate atinge obiectivele militare și refuză orice compromis. În paralel, Moscova încearcă să convingă administrația de la Washington să exercite presiuni asupra Kievului pentru a accepta concesii majore, relatează Financial Times, citând oficiali ucraineni implicați în procesul de negociere și surse familiarizate cu discuțiile dintre Rusia și Statele Unite.

Potrivit publicației, Kremlinul consideră că timpul lucrează încă în favoarea sa, iar reluarea negocierilor trilaterale cu participarea SUA este puțin probabilă înainte de sfârșitul verii.

Săptămâna trecută, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat lansarea unei campanii de 40 de zile de lovituri în adâncimea teritoriului rus, menită să crească presiunea asupra Moscovei. Cu toate acestea, sursele FT susțin că aceste atacuri nu au modificat poziția lui Putin, care continuă să creadă că Rusia poate câștiga războiul, iar obiectivele stabilite de Kremlin rămân realizabile.

Oficiali ucraineni implicați în negocierile de pace au declarat pentru Financial Times că reprezentanții Moscovei au transmis în mod repetat interlocutorilor americani că Washingtonul ar trebui să determine Kievul să accepte concesii teritoriale și politice semnificative. În aceste condiții, perspectivele reluării negocierilor cu participarea SUA rămân reduse.

„În acest moment, cel mai convenabil scenariu pentru ruși este ca americanii să le «livreze» Ucraina. Nu lasă să se întrevadă nicio concesie din partea lor și repetă aceleași obiective de fiecare dată. Practic, condițiile pe care le pun exclud existența unei baze reale pentru negocieri”, a declarat pentru publicație o sursă apropiată cercurilor de putere de la Moscova.

Deși ofensiva terestră rusă a încetinit în ultimele luni, Putin le-a ordonat militarilor să finalizeze ocuparea întregii regiuni Donețk până la sfârșitul acestui an, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații ucrainene consultate de Financial Times. Documentul a fost prezentat președintelui Zelenski, iar concluziile sale au fost confirmate, sub protecția anonimatului, de două persoane care susțin că au discutat recent cu liderul de la Kremlin.

În același timp, autoritățile ucrainene afirmă că încearcă să mențină deschisă calea dialogului. Recent, Volodimir Zelenski a declarat că Kievul a transmis noi propuneri de negociere partenerilor internaționali, inclusiv unor state pe care le-a descris drept „prieteni ai lui Putin”. Liderul ucrainean a afirmat, de asemenea, că există încă șanse ca războiul să poată fi încheiat până la sfârșitul acestui an, dacă presiunea internațională asupra Rusiei va crește.

Trump crede că la summitul NATO ar putea încheia războiul din Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni, de la Casa Albă, despre participarea sa la Summitul NATO din Turcia dar și despre războiul din Ucraina.

„Cred că ne apropiem mult mai mult decât își dau seama oamenii. Președintele Putin vrea să se încheie. Vă voi spune asta foarte hotărât. Am avut o discuție telefonică bună. Președintele Zelenski, de fapt, vrea să se încheie acum.

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Ne vom duce la NATO și vom discuta despre asta. Și cred că vom reuși să încheiem totul”, a declarat astăzi Donald Trump.

Președintele SUA a vorbit și despre drone.

„Cine ar fi crezut că dronele vor deveni un factor atât de important? Sunt mașini de ucis. Este uimitor. Te ascunzi după un copac, iar ea vine și te prinde. Și am văzut scene pe care nu vreau să le văd și nu vreau să le vezi nici tu”, a spus Trump.

Un scenariu îngrijorător este analizat cu atenție de experții NATO. Potrivit acestuia, un armistițiu în Ucraina ar putea crește pericolul pentru statele membre ale alianței. Un summit NATO foarte important va avea loc în Turcia.

Strategii NATO avertizează că un armistițiu între ucraineni și ruși ar putea fi o capcană, potrivit The Kyiv Independent. Experții spun că un armistițiu ar oferi Ucrainei o pauză foarte necesară, dar ar putea pune în pericol securitatea statelor NATO de-a lungul frontierei cu Rusia.

Concret, rușii ar avea timp să-și întărească și să-și modernizeze armata ceea ce s-ar transforma într-o mare amenințare pentru statele din vecinătate.

Rușii își modernizează deja infrastructura militară din vestul și nord-vestul țării, iar o armată întărită ar crește amenințarea în apropierea granițelor baltice și nordice.

Europenii încearcă să afle cât de departe este Rusia dispusă să meargă în scenariul menționat. Ei analizează capacitatea Rusiei de a ataca. Răspunsul NATO depinde nu doar de capacitatea alianței de a răspunde cu hotărâre, ci și de forma pe care o va lua un eventual armistițiu în Ucraina, avertizează experții.

Când ar putea Rusia să atace

Experții cred că în prezent Rusia are mijloacele pentru a lansa o operațiune de intensitate redusă pentru a testa NATO. De altfel, mai multe servicii de informații au avertizat că rușii ar putea pregăti astfel de provocări împotriva țărilor baltice sau a Poloniei.

Nu este clar dacă Putin și consilierii săi sunt dispuși să facă pasul care ar putea declanșa o serie de evenimente în lanț. O invazie la scară largă pentru a cuceri o țară NATO este însă cu totul altceva decât o provocare la scară mică.

În acest scenariu, Rusia ar putea reprezenta o amenințare gravă la scară largă pentru liniile frontului estic și nord-estic al NATO între doi și cinci ani de la momentul semnării unui armistițiu cu Ucraina. Asta deoarece Rusia nu trebuie să-și refacă doar armata, ci și economia afectată de războiul prelungit din Ucraina.