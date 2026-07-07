Putin îi vânează pe cetățenii moldoveni care călătoresc în Rusia. Avertisment privind pericolul de înrolare în armata rusă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova avertizează asupra unui număr tot mai mare de cazuri în care cetățeni moldoveni sunt supuși unor controale extinse la intrarea în Federația Rusă și Republica Belarus, existând inclusiv informații privind presiuni exercitate asupra unor persoane aflate în detenție administrativă pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ruse.

Potrivit unui comunicat publicat de MAE, autoritățile de la Chișinău au înregistrat, în ultima perioadă, o creștere a numărului de incidente în care cetățeni ai Republicii Moldova sunt verificați suplimentar la trecerea frontierei Federației Ruse.

Instituția precizează că măsurile îi vizează în special pe bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, pe cei care dețin pașapoarte eliberate recent, au călătorit în Ucraina, călătoresc singuri sau dețin și cetățenia Federației Ruse.

Verificări de până la 12 ore și acces la dispozitivele electronice

Conform informațiilor prezentate de MAE, cetățenii moldoveni pot fi supuși unor proceduri de control care includ verificări și interogatorii ce pot dura între trei și 12 ore, timp în care documentele de călătorie pot fi reținute temporar. De asemenea, autoritățile ruse pot solicita semnarea unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice.

„Cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor proceduri precum: verificări și chestionări extinse, care pot dura între 3 și 12 ore reținerea temporară a documentelor de călătorie pe durata verificărilor solicitarea semnării unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice; au fost semnalate cazuri în care refuzul de a semna aceste documente a condus la refuzul intrării în Federația Rusă sau la aplicarea unor măsuri administrative; examinarea, copierea sau descărcarea datelor stocate pe dispozitivele electronice fotografierea și prelevarea amprentelor digitale”, a avertizat MAE al Republicii Moldova.

Au fost raportate solicitări de testare cu poligraful

Ministerul Afacerilor Externe mai informează că au fost semnalate cazuri în care cetățenilor moldoveni li s-a solicitat să accepte testarea cu poligraful.

În timpul interogatoriilor, autoritățile ruse adresează întrebări privind activitatea profesională, membrii familiei, domiciliul, deplasările în alte state – în special în Ucraina – precum și opiniile referitoare la războiul din Ucraina sau alte subiecte cu caracter politic.

Potrivit MAE, neconformarea cu solicitările autorităților poate avea drept consecință refuzul intrării în Federația Rusă sau aplicarea altor măsuri prevăzute de legislația locală.

De asemenea, verificările prelungite pot provoca întârzieri importante, care pot duce la pierderea curselor aeriene sau a conexiunilor de transport, fără ca persoanelor afectate să le fie eliberate documente justificative.

Presiuni pentru înrolarea în armata rusă

Cea mai gravă informație transmisă de MAE vizează cazurile în care persoane aflate în detenție administrativă ar fi fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse.

„Autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse”, a transmis MAE.

Prin urmare, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Rusia, să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale de călătorie publicate de MAE.

„Cetățenii Republicii Moldova care întâmpină dificultăți sunt încurajați să contacteze, în cel mai scurt timp, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. MAE continuă să monitorizeze evoluția situației și va informa în continuare cetățenii Republicii Moldova cu privire la orice modificări relevante privind condițiile de călătorie și ședere în Federația Rusă”, a concluzionat MAE.