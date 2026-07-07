Analiză Timpul nu mai joacă în favoarea Rusiei. Presiunea asupra lui Putin ar putea deschide calea către un armistițiu în Ucraina

După mai bine de patru ani de război, avantajul strategic al Rusiei începe să se erodeze, iar Kremlinul ar putea fi pus în fața unei alegeri dificile: continuarea unui conflict tot mai costisitor sau acceptarea unui armistițiu. Este concluzia unei analize publicate de Bloomberg, care susține că timpul nu mai joacă automat în favoarea Moscovei.

Potrivit publicației, Ucraina a reușit să crească semnificativ costurile războiului pentru Rusia, atât pe front, cât și în teritoriile ocupate și chiar pe teritoriul Federației Ruse. În aceste condiții, un acord de pace complet rămâne puțin probabil pe termen scurt, însă un armistițiu pare mai realist decât în urmă cu câteva luni.

Ofensiva rusă și-a pierdut din elan

Bloomberg notează că aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei se află încă sub ocupație rusă, iar atacurile asupra orașelor ucrainene continuă. Cu toate acestea, perspectiva unei victorii totale a Rusiei s-a îndepărtat.

Ultima ofensivă lansată de armata rusă s-a blocat în mare parte, în timp ce pierderile de personal continuă să fie foarte ridicate. În paralel, economia rusă începe să resimtă tot mai puternic povara conflictului.

Potrivit analizei, deficitul bugetar al Rusiei din primul trimestru al anului a depășit deja ținta stabilită pentru întregul an, în timp ce veniturile din exporturile de petrol și gaze au scăzut cu aproximativ 45% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, activele lichide ale fondului suveran al Rusiei s-au redus de la 6,5% din PIB la începutul invaziei la numai 1,8% în luna aprilie.

Rusia riscă o criză bancară „explozivă” pe fondul prelungirii războiului

Rusia riscă o criză bancară „explozivă” pe fondul prelungirii războiului, întrucât instituțiile de credit suportă o mare parte din povara economiei de război a țării, arată un raport al serviciilor de informații dintr-un stat european, potrivit Reuters.

Un document al serviciilor de informații dintr-o țară europeană, consultat de agenția Reuters, subliniază vulnerabilitatea instituțiilor de credit din Rusia, în contextul în care Uniunea Europeană pregătește o serie de noi sancțiuni.

Raportul de două pagini a fost elaborat în luna iunie pentru a informa oficialii europeni în legătură cu situația băncilor rusești. Documentul arată că deteriorarea portofoliului de credite și creșterea îndatorării gospodăriilor creează un risc „exploziv”.Pe fondul prelungirii războiului lansat împotriva Ucrainei, regimul de la Kremlin s-a bazat pe bugetul statului, însă costurile din ce în ce mai mari au determinat Rusia să apeleze din ce în ce mai mult la bănci pentru a sprijini companiile și debitorii.Raportul consultat de Reuters arată că acest lucru a împovărat băncile cu riscuri, pe fondul instabilității economice.Documentul, intitulat „Notă privind probabilitatea unei crize bancare în Rusia în 2026”, arată că băncile au fost obligate să acorde împrumuturi subvenționate companiilor din sectorul apărării, cumpărătorilor de locuințe și altor entități.

În aceste condiții, programele de creditare susținute de stat, restructurările de împrumuturi și sprijinul guvernamental au mascat vulnerabilitatea băncilor, mai precizează raportul.

„Situația creează iluzia unei economii dinamice care, în realitate, ascunde o situație explozivă pe care un șoc economic, cum ar fi un pachet ambițios de sancțiuni împotriva băncilor…, ar putea-o declanșa”, se arată în raport.Informația vine în contextul în care Ministerul rus al Economiei a redus prognoza de creștere a PIB-ului la 0,4% în 2026, de la 1,3% anterior, și la 1,4% în 2027, de la 2,8%.

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Probleme și în industria de război

Bloomberg atrage atenția că și industria militară rusă începe să întâmpine dificultăți. Lipsa forței de muncă și limitele capacităților de producție afectează ritmul fabricării de armament, în timp ce tot mai multe întreprinderi mici și mijlocii își încetează activitatea.

Creșterea taxelor, inflația și reducerea puterii de cumpărare amplifică presiunea asupra economiei, iar în societatea rusă apar tot mai multe semne de nemulțumire, inclusiv față de restricțiile privind internetul și rețelele sociale sau față de deteriorarea securității interne.

Loviturile Ucrainei ajung tot mai adânc în Rusia

În același timp, armata ucraineană și-a extins capacitatea de a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei. Dronele și rachetele atacă rafinării, centre logistice, infrastructură energetică și obiective ale industriei de apărare.

Și Crimeea, anexată de Rusia în 2014, este supusă unor atacuri repetate asupra depozitelor de combustibil, instalațiilor energetice și rutelor de aprovizionare.

Bloomberg subliniază că, în pofida dificultăților cu care se confruntă Ucraina, dezvoltarea rapidă a industriei sale de apărare, sprijinul financiar european și livrările de armament din Statele Unite au contribuit la consolidarea capacității de rezistență.

Occidentul trebuie să profite de moment

Bloomberg avertizează că aceste evoluții nu înseamnă că Rusia este pe punctul de a ceda sau că efortul său militar se prăbușește. Dimpotrivă, există în continuare riscul unei escaladări, inclusiv prin intensificarea amenințărilor nucleare sau prin acțiuni împotriva flancului estic al NATO.

Tocmai de aceea, consideră Bloomberg, Statele Unite și Europa ar trebui să profite de actualul context pentru a crește presiunea asupra Kremlinului și pentru a consolida poziția Ucrainei.

Agenția susține că strategia occidentală ar trebui să combine măsuri de presiune cu stimulente diplomatice.

În primul rând, Ucraina ar avea nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană, muniție cu rază lungă de acțiune și sprijin militar pe termen lung din partea aliaților europeni. De asemenea, Bloomberg propune analizarea posibilității ca Ucraina să primească licență pentru producerea propriilor interceptoare Patriot.

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Ce ar putea determina Kremlinul să accepte un armistițiu

În ceea ce privește componenta diplomatică, publicația apreciază că Occidentul nu ar trebui să facă concesii privind teritoriile pe care Rusia încearcă încă să le ocupe în Donbas.

În schimb, obiectivul realist ar fi negocierea unui armistițiu monitorizat internațional, urmat de o relaxare limitată și reversibilă a sancțiunilor, condiționată de respectarea acordului de către Moscova. Printre condițiile esențiale ar trebui să se numere eliberarea prizonierilor de război și returnarea copiilor ucraineni deportați în Rusia.

„Istoricul lung al promisiunilor încălcate de Vladimir Putin înseamnă că Kremlinul nu ar trebui să primească niciun beneficiu înainte de a-și respecta angajamentele”, concluzionează Bloomberg.

În ultimele zile, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul a transmis partenerilor internaționali, inclusiv unor state care mențin relații apropiate cu Moscova, noi propuneri privind reluarea negocierilor. Liderul ucrainean și-a exprimat, totodată, speranța că războiul ar putea fi încheiat până la sfârșitul acestui an.