Video Ucrainenii au doborât drona grea Orion, capabilă să transporte rachete de croazieră, cu ajutorul unei drone interceptoare

Armata ucraineană a confirmat duminică doborârea unei drone rusești grele, rar văzută în Ucraina, în apropiere de granița cu regiunea Kursk. Orion este o dronă de luptă capabilă să lanseze rachete de croazieră, dar care este rar utilizată de Moscova din cauza disponibilității sale limitate și a vulnerabilității la apărarea aeriană ucraineană, relatează publicația de specialitate Militarnyi.

Potrivit comandantului Forțelor de Drone ale Ucrainei, Robert „Ungurul” Brovdi, Brigada 414 Separată a distrus cu succes drona rusească Orion cu ajutorul unei drone interceptoare. Reușita marchează o premieră pentru această brigadă, care și-a adăugat printre succese doborârea unei drone Orion, după un palmares de aproape 1.500 de tipuri de drone inamice, între care Orlan, ZALA, SuperCam, Shahed și Lancet, dar și ținte mai mari precum Merlin și Forpost.

Analiștii OSINT au geolocalizat locul de interceptare în zona din jurul orașului Tiotkino, regiunea Kursk, Rusia, în apropiere de granița cu Ucraina.

Muncă în echipă

Înainte de a primi lovitura fatală, drona Orion fusese avariată de atacuri ale dronelor interceptoare operate de Brigada 95 de Asalt Aerian. Lovitura de grație a fost dată de echipa Ptahi Madiara din cadrul brigăzii 414.

Armata rusă a folosit rareori drone Orion pe câmpul de luptă, din cauza numărului lor limitat, dar și a susceptibilității ridicate de a cădea victimă rețelei stratificate de apărare aeriană a Ucrainei, notează Militarnyi.

Programul de drone Orion

Drona Orion a fost dezvoltată de Grupul Kronstadt începând din 2011. Primul prototip a fost finalizat în 2015, iar dronele pentru testarea operațională au fost gata în aprilie 2020. Producția de serie a început în august 2020.

Drona Orion are o anvergură a aripilor de aproximativ 16 metri, o lungime de aproximativ 8 metri, o greutate maximă la decolare de aproximativ 1,2 tone și suportă o sarcină utilă de până la 200 kg. Poate atinge altitudini de până la șapte km și poate zbura continuu până la 24 de ore, având o rază de acțiune de 1.000–1.500 km.

Orion poate fi înarmată cu muniții ghidate, inclusiv rachete Kh-50 și Kh-BPLA, dar și bombe cu planare KAB-20 și alte variante ale acestora. De asemenea, este capabilă să lanseze racheta de croazieră compactă S8000 Banderol.

Doar nouă pierderi confirmate ale unor drone Orion au avut loc de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, potrivit blogului Oryx.

Pe fondul epuizării sistemelelor convenționale de apărare aeriană, armata ucraineană a fost obligată să inoveze, dezvoltând drone interceptoare pentru a combate dronele rusești, atât cele de mici dimensiuni ce zboară la altitudine joasă, cât și cele mai mari și mai rapide, ce zboară la altitudini mari.