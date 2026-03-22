Video Electrocutați și forțați să lupte între ei până la moarte. Noi dovezi arată cum comandanții lui Putin își torturează propriii soldați

Imagini șocante arată cum soldații ruși sunt bătuți, electrocutați și umiliți de propriii comandanți pe frontul din Ucraina. Cei care refuză ordinele sau încearcă să fugă sunt pedepsiți brutal, uneori fiind forțați să lupte până la moarte.

Imagini cutremurătoare obținute de Daily Mail dezvăluie tratamentele sadice la care sunt supuși soldații lui Putin pe frontul din Ucraina. Videoclipuri grafice arată comandanți lovind și electrocutându-și propriii oameni, refuzându-le hrana, forțându-i să târască prin noroi, legându-i dezbrăcați de copaci la temperaturi sub zero și chiar obligându-i să lupte până la moarte.

Alte filmări arată soldați răniți pe cârje trimiși înapoi pe linia frontului. Cei care fug sau refuză ordinele se confruntă cu pedepse brutale.

Un videoclip arată doi bărbați goi întinși într-o groapă, în timp ce comandantul lor țipă la ei și trage cu gloanțe lângă ei. „Stați acolo câteva zile până înțelegeți cum să respectați ordinele”, strigă comandantul.

Alt videoclip arată doi bărbați forțați să târască prin noroi în timp ce comandanții le aruncă pământ și îi lovesc în cap. Comandantul se aude strigând: „Încă o să vomiți?” în timp ce îl bate.

Într-un mesaj de pe Telegram, văzut de Daily Mail alături de filmări, un soldat anonim a scris: „Brigada 132 este o forță de temut. Sunt complet scăpați de sub control. Asta fac cu militarii care urmează tratament medical: nimic altceva decât umilire, bătăi și abuzuri.”

Aceste imagini au apărut în contextul în care Rusia a înregistrat marți cea mai sângeroasă zi a războiului din acest an, cu 1.700 de morți sau răniți în 24 de ore, potrivit Statului Major ucrainean.

Un clip arată un soldat de vârstă mijlocie legat de gât într-o cutie, în timp ce comandantul îl provocă cu mâncare.

„Îți este foame?” întreabă comandantul, aruncând apoi o farfurie cu carne și pâine asupra capului său și turnând apă peste el. „Mănâncă, nenorocitule. O să mori aici, știi,” râde comandantul în timp ce îl lovește.

Alt videoclip arată bărbați semi-goi, ancorați de un copac. „Aceștia sunt câinii noștri care au fugit de noi,” se aude un comandant, „dar i-am prins.” Apoi îi obligă să latre ca niște câini înainte de a urina pe ei.

Abuzul este atât fizic, cât și psihologic. Fotografii anonime trimise pe un canal de Telegram arată un manual al armatei ruse intitulat „Branduirea personalului”. În interior sunt fotografii cu recruți ruși care par să aibă tatuaje cu numere în stil nazist pe piept, deposedându-i de identitate. Un mesaj anonim alături de fotografii susține că bărbații fac parte din Brigada 60 a Forțelor Terestre Ruse.

Expertul militar rus Keir Giles spune că aceste abuzuri reflectă probleme sistemice mai profunde în țară. „Armata rusă reflectă societatea din care provine. Și este o societate în care violența, șantajul și corupția sunt endemice,” a declarat el pentru Daily Mail. „Nu ar trebui să ne surprindă că aceste comportamente sunt perpetuate și afișate, fie împotriva popoarelor cucerite de armata rusă, fie împotriva propriilor cetățeni, pentru că structura socială din Rusia a fost întotdeauna construită astfel încât oricine are putere, chiar și minimă, să o exploateze la maximum.”

În ultimii patru ani, forțele lui Putin au pierdut peste 1,25 milioane de soldați răniți sau uciși pe front, mai mult decât pierderile totale ale Statelor Unite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Rusia pierde mai mulți soldați decât poate înlocui, cu aproximativ 40.000 de victime pe lună, potrivit oficialilor occidentali. În ciuda acestui fapt, recrutarea ajunge doar la aproximativ 35.000 de soldați lunar, comandanții apelând la metode brutale pentru a obliga oamenii să se înroleze.