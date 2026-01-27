search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Zelenski: Rusia a pierdut într-o lună pe frontul din Ucraina de două ori mai mulți soldați decât în 10 ani de război în Afganistan

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a suferit, într-o singură lună de lupte pe frontul ucrainean, de două ori mai multe pierderi umane decât în cei zece ani de război din Afganistan. Afirmația a fost făcută luni, cu prilejul lansării unei inițiative de evaluare a performanțelor unităților ucrainene de drone fără pilot.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Zelenski a avertizat că războiul modern este decis de ritmul și eficiența adaptării tehnologice. „Totul depinde de cine este cel mai rapid și mai puternic în aplicarea și schimbarea tehnologiilor”, a spus liderul ucrainean, subliniind că Ucraina este deja un lider mondial în războiul cu drone.

Potrivit acestuia, unitățile ucrainene au lovit peste 800.000 de ținte rusești în 2025, majoritatea dronelor folosite fiind produse pe plan intern. Doar în luna decembrie 2025, Rusia ar fi înregistrat aproximativ 35.000 de victime – morți sau răniți grav. „În cei zece ani de război din Afganistan, armata sovietică a pierdut jumătate din acest număr”, a afirmat Zelenski.

Președintele Ucrainei a precizat însă că obiectivul armatei ucrainene este ca pierderile lunare ale Rusiei să depășească capacitatea acesteia de refacere, prag estimat la aproximativ 50.000 de victime pe lună. „Este un obiectiv dificil, dar este punctul în care Rusia va începe să-și reconsidere acțiunile”, a spus el.

Zelenski a subliniat, totodată, necesitatea accelerării dezvoltării sistemelor de protecție împotriva dronelor rusești, avertizând că evoluția interceptorilor ucraineni nu trebuie să rămână în urmă față de schimbările din arsenalul Moscovei.

La Forumul Economic Mondial de la Davos, Zelenski a arătat că pierderile lunare ale Rusiei au crescut, într-un an, de la 14.000 la 35.000 de militari. Deși Moscova mobilizează între 40.000 și 43.000 de soldați lunar, până la 45.000 ar fi pierduți, din cauza deceselor, rănirilor sau dezertărilor.

Datele sunt în concordanță cu estimările Ministerului Apărării britanic, care arată că Rusia a suferit peste 382.000 de victime în 2025 și aproximativ 1.225.000 de soldați uciși sau răniți grav de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

În pofida acestor pierderi masive, Rusia a reușit să cucerească mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei în 2025, potrivit unui raport de final de an al proiectului ucrainean de cartografiere open-source DeepState.

