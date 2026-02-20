search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sadismul unui general rus: trimitea soției fotografii cu urechi tăiate. Se lăuda cu torturarea și executarea prizonierilor ucraineni

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O investigație jurnalistică dezvăluie, pe baza unor mesaje și imagini private, cum un general rus s-ar fi lăudat cu torturarea și executarea prizonierilor ucraineni.

Roman Demurchiev FOTO X / Shaun Pinner @olddog100ua
Roman Demurchiev FOTO X / Shaun Pinner @olddog100ua

Într-o nouă investigație, reporterii de la proiectele de investigație Shemy și Sistema ale Radio Free Europe/Radio Liberty au analizat corespondența privată a generalului rus Roman Demurchiev. Ei au constatat că acesta se lăuda în fața apropiaților și a altor militari cu acte de tortură, execuții și profanarea cadavrelor unor militari ucraineni, inclusiv prizonieri de război, scrie Meduza.

Arhiva acoperă perioada 2022–2024 și scoate la iveală nu doar comportamentul lui Demurchiev, ci și complicitatea superiorilor săi, până la comandantul unei armate de arme întrunite care numără zeci de mii de militari. Publicația Meduza a sintetizat concluziile investigației realizate de RFE/RL.

Roman Demurchiev, în vârstă de 49 de ani, are o reputație bună în cadrul armatei ruse. A participat la reuniuni cu comandanți de rang înalt și a primit numeroase decorații. În 2023, președintele Vladimir Putin l-a avansat la gradul de general-maior. Demurchiev a fost adjunctul comandantului Armatei 20 Întrunite a Rusiei cel puțin până în decembrie 2024, însă sursele deschise nu oferă informații despre actuala sa funcție.

Trimitea soției poze cu prizonierii torturați

Arhiva obținută de la sursa din armata ucraineană conține nu doar mesaje, ci și fotografii și înregistrări video care documentează torturarea și uciderea unor militari ucraineni. În discuțiile cu alți ofițeri și cu soția sa, generalul a menționat în repetate rânduri urechile tăiate ale unor prizonieri ucraineni. Pentru a-și susține afirmațiile, Demurchiev a distribuit imagini explicite. Într-un schimb de mesaje cu soția sa, i-a trimis o fotografie cu mai multe urechi și a spus că le va „înșira într-o ghirlandă și le va oferi cadou”.

„Ca urechile de porc, lângă bere”, i-a răspuns soția.

Demurchiev discuta frecvent despre tratamentul aplicat prizonierilor de război cu un ofițer de contrainformații militare care folosea numele „Roman”. În octombrie 2023, generalul l-a întrebat ce să facă cu un militar ucrainean capturat — să îl ucidă sau să îl predea pentru a fi torturat. În cele din urmă, interlocutorul său l-a preluat pe prizonier. Militarul ucrainean menționat în corespondență s-a întors ulterior acasă în urma unui schimb de prizonieri și a confirmat că a fost bătut grav și torturat cu șocuri electrice.

Mesajele puse la dispoziția RFE/RL indică, de asemenea, că „Roman” îi trimitea generalului prizonieri și persoane reținute, solicitând ca acestea să fie executate.

În decembrie 2024, Demurchiev a discutat cu subordonații săi despre un videoclip în care recruți proveniți din rândul deținuților — condamnați înrolați în armată — capturau trei militari ucraineni și apoi îi băteau până la moarte cu lopețile. Din corespondență reiese că Demurchiev a raportat incidentul superiorului său, comandantul Armatei 20, generalul Oleg Mityaev, care a ordonat ca recruții să fie decorați.

Decizia lui Mityaev de a recompensa foștii deținuți nu a fost un caz izolat. Jurnaliștii RFE/RL au constatat că abuzurile și execuțiile extrajudiciare ale prizonierilor de război ucraineni reprezintă practici frecvente în armata rusă, încurajate activ de conducere, inclusiv la nivelul comandanților superiori.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
digi24.ro
image
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
stirileprotv.ro
image
Un șofer Bolt bucureștean și-a făcut publice câștigurile. Câți bani a primit într-o săptămână întreagă. A făcut 238 curse în 7 zile
gandul.ro
image
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
fanatik.ro
image
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
libertatea.ro
image
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
digi24.ro
image
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
gsp.ro
image
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
STB dă afară jumătate dintre directori și ”va actualiza tarifele”. Compania anunță 12 măsuri ca să nu mai coste ”cât două oraşe Brașov”
antena3.ro
image
Greşeala frecventă din trafic, după ninsoare, care se pedepseşte cu amenzi de până la 4.000 de lei
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Ce riști dacă întârzii plata întreținerii peste 60 de zile. Consecințele legale explicate
playtech.ro
image
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Se întorc NINSORILE! Zăpezile vor depăși în București... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Românii care l-au impresionat pe Donald Trump. Doi oameni – cheie care îi stau alături președintelui SUA
mediaflux.ro
image
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie își schimbă destinul la final de iarnă. După o perioadă apăsătoare, scapă de problemele grele și plânge de fericire. Norii se risipesc, iar speranța începe să prindă contur
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie