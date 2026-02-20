Sadismul unui general rus: trimitea soției fotografii cu urechi tăiate. Se lăuda cu torturarea și executarea prizonierilor ucraineni

O investigație jurnalistică dezvăluie, pe baza unor mesaje și imagini private, cum un general rus s-ar fi lăudat cu torturarea și executarea prizonierilor ucraineni.

Într-o nouă investigație, reporterii de la proiectele de investigație Shemy și Sistema ale Radio Free Europe/Radio Liberty au analizat corespondența privată a generalului rus Roman Demurchiev. Ei au constatat că acesta se lăuda în fața apropiaților și a altor militari cu acte de tortură, execuții și profanarea cadavrelor unor militari ucraineni, inclusiv prizonieri de război, scrie Meduza.

Arhiva acoperă perioada 2022–2024 și scoate la iveală nu doar comportamentul lui Demurchiev, ci și complicitatea superiorilor săi, până la comandantul unei armate de arme întrunite care numără zeci de mii de militari. Publicația Meduza a sintetizat concluziile investigației realizate de RFE/RL.

Roman Demurchiev, în vârstă de 49 de ani, are o reputație bună în cadrul armatei ruse. A participat la reuniuni cu comandanți de rang înalt și a primit numeroase decorații. În 2023, președintele Vladimir Putin l-a avansat la gradul de general-maior. Demurchiev a fost adjunctul comandantului Armatei 20 Întrunite a Rusiei cel puțin până în decembrie 2024, însă sursele deschise nu oferă informații despre actuala sa funcție.

Trimitea soției poze cu prizonierii torturați

Arhiva obținută de la sursa din armata ucraineană conține nu doar mesaje, ci și fotografii și înregistrări video care documentează torturarea și uciderea unor militari ucraineni. În discuțiile cu alți ofițeri și cu soția sa, generalul a menționat în repetate rânduri urechile tăiate ale unor prizonieri ucraineni. Pentru a-și susține afirmațiile, Demurchiev a distribuit imagini explicite. Într-un schimb de mesaje cu soția sa, i-a trimis o fotografie cu mai multe urechi și a spus că le va „înșira într-o ghirlandă și le va oferi cadou”.

„Ca urechile de porc, lângă bere”, i-a răspuns soția.

Demurchiev discuta frecvent despre tratamentul aplicat prizonierilor de război cu un ofițer de contrainformații militare care folosea numele „Roman”. În octombrie 2023, generalul l-a întrebat ce să facă cu un militar ucrainean capturat — să îl ucidă sau să îl predea pentru a fi torturat. În cele din urmă, interlocutorul său l-a preluat pe prizonier. Militarul ucrainean menționat în corespondență s-a întors ulterior acasă în urma unui schimb de prizonieri și a confirmat că a fost bătut grav și torturat cu șocuri electrice.

Mesajele puse la dispoziția RFE/RL indică, de asemenea, că „Roman” îi trimitea generalului prizonieri și persoane reținute, solicitând ca acestea să fie executate.

În decembrie 2024, Demurchiev a discutat cu subordonații săi despre un videoclip în care recruți proveniți din rândul deținuților — condamnați înrolați în armată — capturau trei militari ucraineni și apoi îi băteau până la moarte cu lopețile. Din corespondență reiese că Demurchiev a raportat incidentul superiorului său, comandantul Armatei 20, generalul Oleg Mityaev, care a ordonat ca recruții să fie decorați.

Decizia lui Mityaev de a recompensa foștii deținuți nu a fost un caz izolat. Jurnaliștii RFE/RL au constatat că abuzurile și execuțiile extrajudiciare ale prizonierilor de război ucraineni reprezintă practici frecvente în armata rusă, încurajate activ de conducere, inclusiv la nivelul comandanților superiori.