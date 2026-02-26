Haos în armată rusă după ce Musk a blocat terminalele Starlink: „Ne-au mai rămas porumbeii, radiourile și cablurile”

Decizia companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, de a bloca accesul la terminalele Starlink pentru unitățile neautorizate rusești a provocat un haos imediat pe front, potrivit interceptărilor realizate de unități ucrainene de recunoaștere.

Soldații ruși, obișnuiți să folosească rețeaua de internet prin satelit pentru coordonarea artileriei și a atacurilor cu drone, s-au trezit fără conexiune.

„Totul e oprit, totul e oprit”, spune un soldat în mesajele interceptate.

Alt soldat a comentat: „Singurul lucru care ne-a mai rămas acum sunt radiourile, cablurile și porumbeii.”

Potrivit operatorului ucrainean de recunoaștere identificat cu pseudonimul Mustang, pe partea rusă, a observat chiar în ziua în care Starlink a fost oprit că focul de artilerie și mortierele a scăzut drastic.

„Livrările cu drone și atacurile FPV au scăzut, de asemenea. Coordonarea între unitățile lor a devenit mai dificilă”, a spus el.

Terminalele Starlink au devenit un instrument vital pe câmpul de luptă pentru ambele tabere, permițând transmiterea în timp real a imaginilor de pe drone și coordonarea atacurilor cu precizie. La începutul invaziei din februarie 2022, accesul la Starlink a oferit Ucrainei un avantaj decisiv, scrie Politico.

„La un moment dat, părea că rușii aveau mai multe dispozitive decât noi”, a spus Mustang.

Autoritățile ucrainene susțin că trupele ruse le procurau prin țări terțe, iar chiar în orașul Kreminna exista un magazin unde terminalele erau vândute începând din 2024.

Pe 4 februarie, SpaceX a dezactivat terminalele Starlink obținute de pe piața neagră ce operau în Rusia și teritoriile ucrainene ocupate, după o solicitare în acest sens din partea Kievului. Forțele ucrainene, care utilizează terminale Starlink înregistrate nu au fost afectate și continuă să folosească sistemul pentru transmiterea rapidă a informațiilor și coordonarea țintelor.

Blocarea Starlink a oferit Ucrainei oportunitatea de a recuceri aproximativ 200 km² în sud-estul țării, conform datelor Agence France-Presse, pe baza informațiilor Institutului pentru Studiul Războiului din Washington.

„Oprirea Starlink, chiar dacă doar cu efect limitat deocamdată, evidențiază capacitatea redusă a forțelor ruse de a implementa rapid cicluri de inovație. Acest lucru ar putea reprezenta un punct de pârghie pentru susținătorii occidentali să ofere sprijin rapid și sustenabil Ucrainei”, a declarat colonelul Markus Reisner din Forțele Armate austriece.