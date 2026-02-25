search
Execuții pe loc și torturi în armata rusă. Mărturiile cutremurătoare ale unor foști soldați fugari

Război în Ucraina
Patru foști militari ruși, aflați acum în afara țării, au vorbit într-un documentar BBC despre execuții aleatorii, torturi și misiuni aproape sinucigașe pe frontul din Ucraina, susținând că soldații care refuzau ordinele erau pedepsiți brutal, uneori chiar uciși pe loc.

Patru foști soldați ruși acuză execuții sumare și torturi în armata Kremlinului FOTO: Arhivă
Patru soldați ruși au relatat ororile la care spun că au fost martori pe frontul din Ucraina, doi dintre ei afirmând, într-un documentar realizat de BBC, că au văzut camarazi executați pentru că au refuzat să îndeplinească ordinele primite. Unul dintre bărbați a declarat echipei de filmare că a asistat la executarea unui soldat la ordinul comandantului său, decorat ulterior cu titlul de „Erou al Rusiei” în 2024.

Un alt militar a mărturisit că și-a văzut comandantul împușcând personal patru membri ai unității. „I-am cunoscut”, spune el despre soldații executați.

Mărturiile apar în documentarul „The Zero Line: Inside Russia’s War”, care include descrieri detaliate ale torturilor aplicate celor care refuzau să participe la misiuni considerate aproape sinucigașe. Potrivit soldaților, trupele ruse numesc aceste operațiuni „furtuni de carne”, fiind vorba despre valuri repetate de militari trimiși spre linia frontului ucrainean.

Torturi și intimidare în unități

Unul dintre foștii militari, responsabil cu identificarea și numărarea morților, spune că a întocmit liste din care reiese că a rămas singurul supraviețuitor dintr-un grup de 79 de bărbați mobilizați împreună. După ce a refuzat să meargă în prima linie, susține că a fost torturat. Alți soldați care au refuzat misiunile ar fi fost electrocutați, înfometați și apoi forțați să intre neînarmați în aceste „furtuni de carne”.

Cei patru bărbați, în prezent fugari, au povestit experiențele lor dintr-o locație nedezvăluită din afara Rusiei, într-un context în care, potrivit documentarului, opoziția publică față de invazia din Ucraina este aproape inexistentă în Rusia.

Povestea lui Ilia: „Eram atât de speriat”

Ilia, unul dintre soldații intervievați, spune că înainte de invazia la scară largă era profesor pentru copii cu nevoi speciale și autism în orașul Kungur, din Munții Ural. În mai 2024, poliția ar fi venit la locuința părinților săi și i-ar fi cerut să se prezinte la biroul de recrutare. A fost mobilizat împreună cu alți 78 de bărbați și dus inițial la un centru de recrutare din Perm.

Aproape toată lumea era beată”, își amintește el. „Îl vom lua pe Zelenski și vom ridica steagul nostru!”, strigau recruții. „Mă uitam la ei și mă gândeam: «Cum am ajuns aici?». Eram atât de speriat”.

Ajuns în Ucraina, majoritatea recruților ar fi fost trimiși direct în prima linie. Ilia spune că nu a vrut să împuște sau să omoare pe nimeni și a ajuns la un post de comandă, unde ar fi asistat la executarea a patru soldați care fugiseră din prima linie. „Cel mai trist este că i-am cunoscut. Îmi amintesc că unul dintre ei țipa: «Nu trage, voi face orice!». Dar el i-a trecut la zero oricum”, afirmă acesta.

Potrivit lui, expresia „reducerea la zero” era folosită ca pedeapsă pentru refuzul ordinelor și ca metodă de intimidare. „Soarta ta depindea de comandant. Comandantul comunică la radio: «Zero pentru acesta, zero pentru celălalt»”, a spus Ilia.

„Nu este un film, este viața reală”

Un alt soldat, Dima, în vârstă de 34 de ani, povestește că înainte de război locuia la Moscova, alături de soția și fiica sa, și lucra ca reparator de mașini de spălat vase. El spune că a fost oprit de poliție în octombrie 2022, în drum spre serviciu, și trimis pe front. „Mi-au luat pașaportul, au făcut ceva pe laptop și mi-au spus: «Dacă nu te duci în armată, mergi la închisoare»”, își amintește el.

Pentru că nu voia să omoare pe nimeni, s-a alăturat unei unități de paramedici, deși nu avea experiență medicală, iar ulterior a fost transferat într-o brigadă care evacua răniții din prima linie. Acolo, spune că a văzut soldați executați la ordinul comandantului. „Nu este o dramă, nu este un film, este viața reală”, afirmă Dima.

Comandantul său, Aleksei Ksenofontov, a primit în 2024 Steaua de Aur, cea mai înaltă distincție de stat, devenind „Erou al Rusiei”.

Reacția autorităților ruse și bilanțul victimelor

Moscova nu publică date oficiale privind pierderile, însă serviciile secrete occidentale estimează că aproximativ 1,2 milioane de soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul invaziei, pe 24 februarie 2022.

Guvernul rus susține că forțele sale armate „operează cu cea mai mare reținere, pe cât posibil, în condițiile unui conflict de mare intensitate, tratându-și personalul cu maximă atenție” și afirmă că „informațiile privind presupusele încălcări și infracțiuni sunt investigate în mod corespunzător”.

Rusia

