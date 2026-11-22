Incendiul izbucnit la bordul navei cargo rusești Sparta II, avariată sâmbătă în urma unui atac cu drone în Marea Baltică, era încă activ duminică dimineață, în pofida operațiunilor de stingere desfășurate pe parcursul nopții, au anunțat autoritățile finlandeze.

Foto: captură video YouTube France 24 English

Imagini și înregistrări video difuzate de Garda de Coastă a Finlandei arată mai multe nave care au intervenit pentru a combate incendiul, folosind tunuri cu apă atât pentru stingerea flăcărilor, cât și pentru răcirea containerelor aflate pe puntea vasului, relatează Reuters.

Potrivit armatei finlandeze, atacul asupra navei Sparta II ar fi fost efectuat cel mai probabil de Ucraina. După incident, vasul a derivat în apele Finlandei, unde a rămas ancorat. Cei 16 membri ai echipajului au fost evacuați la bordul unei alte nave rusești.

Nava se îndrepta către exclava rusă Kaliningrad și a fost avariată în apele internaționale, la vest de insula rusă Gogland, conform informațiilor comunicate de Forțele de Apărare ale Finlandei.

Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor cu drone lansate de Ucraina către regiunea Leningrad din nord-vestul Rusiei. Unele dintre aceste drone au pătruns anterior în spațiul aerian al unor state baltice, alimentând temerile că războiul s-ar putea extinde în apropierea teritoriului NATO.

Comandantul Marinei Estoniei, Ivo Vark, a declarat pentru postul public ERR că riscul unor noi atacuri în Golful Finlandei „nu poate fi exclus”.

Este al doilea incident de acest tip raportat în zonă în ultimele săptămâni. Armata finlandeză anunțase și săptămâna trecută că a detectat un atac asupra unei nave militare ruse în aceeași regiune, în timpul unor operațiuni cu drone atribuite Ucrainei.

Navă aflată sub sancțiuni americane

Sparta II este un cargobot sub pavilion rus, cu o lungime de 121 de metri, deținut de compania Oboronlogistika, potrivit datelor maritime citate de Reuters.

Nava figurează pe lista sancțiunilor impuse de Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite. Compania proprietară furnizează servicii logistice pentru Ministerul Apărării al Federației Ruse, conform informațiilor publicate pe site-ul acesteia.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația, în timp ce operațiunile de stingere a incendiului și de securizare a navei sunt încă în desfășurare.