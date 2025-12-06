search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Margarita Simonian, inclusă pe lista Financial Times a celor 25 de personalități influente ale lumii în 2025

Publicat:

Financial Times a inclus-o pe propagandista Kremlinului Margarita Simonian, redactor-șef al postului de televiziune de stat RT, pe lista celor mai influente persoane din 2025, la categoria Lideri, relatează presa ucraineană.

Margarita Simonian alături de Vladimir Putin în India FOTO profimedia
Margarita Simonian alături de Vladimir Putin în India FOTO profimedia

Lista conține 25 de persoane și este împărțită în trei categorii: Creatori, Lideri și Eroi.

Lista a fost întocmită după consultări cu reporteri, editorialiști și editori ai FT, care au fost întrebați cine a făcut cu adevărat diferența în acest an dintre personalități din politică, afaceri, mass-media, arte și sport.

Portretele au fost realizate de persoane proeminente în sectoarele lor de activitate sau admiratori din diferite industrii.

„Unele nume de pe această listă au lăsat o amprentă profundă în domeniile lor; altele sunt la început de drum. Unele au o influență globală; altele sunt o inspirație pentru colegii de breaslă din cercuri restrânse. Unele sunt nume cunoscute, iar altele exercită influență în afara luminii reflectoarelor. Dar, în bine sau în rău (și lăsăm în seama voastră, cititorilor, să decideți), aceste 25 de persoane modelează modul în care trăim astăzi”, scrie Financial Times.

Articolul despre Simonian a fost scris de scriitoarea și jurnalista americană Julia Ioffe.

„Ea este, probabil, cea mai loială mesageră a lui Vladimir Putin, o Valkirie a propagandei sale. Spre deosebire de unii dintre bărbații mai în vârstă care susțin linia Kremlinului, Simonian nu a trecut niciodată printr-o fază liberală, nici măcar atunci când a fost studentă în programe de schimb în SUA.

A fost întotdeauna o putinistă, motiv pentru care, în 2005, la frageda vârstă de 25 de ani, a devenit redactor-șef fondator al Russia Today, rețeaua media globală multilingvă controlată de Kremlin și redenumită RT.

După invazia la scară largă din 2014, ea a pledat pentru măsuri extreme, precum blocada Rusiei asupra Mării Negre pentru a înfometa lumea până la supunere și detonarea unei bombe nucleare deasupra Siberiei pentru a paraliza sistemele de comunicații ale lumii”.

Ioffe mai scrie că aceasta are convingerea că Occidentul este „gelos pe Rusia” și se referă la Regatul Unit ca la un „imperiu în descompunere” .

Categoria Lideri îi mai include pe Jensen Huang, directorul NVIDIA, Safra Catz, directorul Oracle, Stella Li, vicepreședintele BYD din China, Peter Thiel, cofondatorul PayPal, Nigel Farage, liderul Reform UK, și David Solomon, directorul general Goldman Sachs.

Secțiunea Creatori îi enumeră, printre alții, pe actrița și cântăreața Cynthia Erivo, regizorul Ryan Coogler, scriitoarea Helen Garner, cântăreața Rosalía și artistul Bad Bunny. Categoria Eroi îi include pe Margaret Atwood, Rory McIlroy și Jane Fonda.

Nu există ucraineni pe lista Financial Times din acest an, iar Simonian este singura personalitate media menționată.

Cine este Margarita Simonian

Margarita Simonyan a fost sancționată de Uniunea Europeană, Regatul Unit și Statele Unite pentru implicarea sa în mass-media de stat rusă, dar și pentru participarea la campanii de influență peste hotare.

Dincolo de rolul său în mass-media, a participat la numeroase dezbateri culturale și politice, propagând opiniile Kremlinului cu privire la problemele globale. Influența sa depășește granițele jurnalismului, ea evidențiindu-se drept un jucător cheie în războiul informațional al Rusiei și în strategia sa media internațională.

Rusia

