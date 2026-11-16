Margarita Simonian, redactoarea-șefă a RussiaToday - postul de propagandă numărul 1 în Rusia, a declarat că se îndoiește că Rusia va ajunge să controleze Kievul la finalul războiului. Afirmația a fost făcută într-o emisiune a postului rus TV Centr, care o pune în contradicție cu declarațiile sale anterioare despre o victorie rapidă împotriva Ucrainei.

Foto: Arhiva Adevărul

„Nu cred, dar poate”

Discuția a pornit de la o întrebare a prezentatorului despre eventuala oboseală provocată de război în rândul elitei ruse. Simonian a spus că îi include în această categorie, înainte de toate, pe participanții la război și a evocat combatanți din al doilea război cecen care nu doreau oprirea luptelor înainte de înfrângerea completă a adversarului.

Adresându-se apoi politologului ucrainean Vasili Vakarov, prezent în emisiune, Simonian a vorbit despre perspectiva ca Rusia să preia controlul asupra capitalei ucrainene, dar a adăugat că nu crede în acest scenariu.

„Când totul se va încheia cu victoria noastră și, poate, Vasili, Kievul va fi al nostru. Poate, cine știe. Nu cred, dar poate. Ar fi grozav”, a spus Simonian.

Tot în această discuție, ea a afirmat că există funcționari care ar dori încheierea războiului pe actuala linie a frontului, dar și persoane dispuse să accepte oprirea lui „în orice condiții, cu orice preț”.

„Există astfel de oameni, dar sunt departe. Nu comunic cu ei”, a susținut Simonian.

În 2021, vorbea despre o victorie în două zile

La 11 aprilie 2021, cu aproape un an înaintea invaziei ruse la scară largă, Simonian susținea în emisiunea lui Vladimir Soloviov că Rusia ar putea învinge rapid Ucraina.

„Într-un război deschis, vom învinge Ucraina în două zile”, declara ea atunci.

Într-o postare din 24 februarie 2022, în prima zi a invaziei la scară largă, comentând imagini cu tehnică militară rusă care intra în Ucraina, Simonian scria pe Telegram: „Este o repetiție obișnuită pentru paradă. Doar că anul acesta au decis să organizeze parada la Kiev”.

Simonian a anunțat că suferă de cancer de sân

Margarita Simonian a făcut public în 2025 că suferă de cancer de sân. În februarie 2026, ea descria boala drept una cu evoluție rapidă și spunea că tratamentul presupune operație, chimioterapie, radioterapie și terapie hormonală de lungă durată, după cum a relatat Adevărul, citând declarațiile sale de pe Telegram.

Ulterior, Adevărul a relatat, la 6 octombrie 2026, că șefa RT fusese operată din cauza unor complicații ale tratamentului. Potrivit propriilor explicații, intervenția nu era legată de o recidivă, ci de efectele secundare ale radioterapiei. Simonian spunea că recuperarea era mai dificilă decât se așteptase, pe fondul slăbirii organismului după tratamentele oncologice, și le cerea colegilor să nu o contacteze pentru probleme de serviciu decât în situații „de viață și de moarte”.