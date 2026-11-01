 Război politic la Varșovia. Tusk, în conflict deschis cu președintele Poloniei: „Nu poate exista niciun compromis” | adevarul.ro
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Video Război politic la Varșovia. Tusk, în conflict deschis cu președintele Poloniei: „Nu poate exista niciun compromis”

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Polonia este zguduită de un nou conflict politic, după ce premierul Donald Tusk a declanșat o reformă controversată a Curții Constituționale, în ciuda opoziției președintelui Karol Nawrocki. Disputa a provocat proteste la Varșovia, iar poliția antirevoltă a fost mobilizată pentru a proteja sediul instanței. Premierul promite că va continua reorganizarea instituției, pe care o consideră esențială pentru restabilirea statului de drept.

Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Foto: Profimedia

Într-un discurs televizat susținut sâmbătă seara, Donald Tusk a transmis că nu intenționează să renunțe la reformă, în pofida criticilor și a manifestațiilor din fața Curții Constituționale.

„În anumite chestiuni nu poate exista niciun compromis”, a declarat șeful guvernului polonez, citat de publicația The Guardian.

Premierul a susținut că instanța a fost afectată de ani întregi de conflicte politice și că reorganizarea sa este necesară pentru a-i permite să funcționeze din nou.

Conflictul are rădăcini mai vechi, Curtea Constituțională fiind blocată de peste un deceniu de disputele dintre partidul conservator Lege și Justiție (PiS) și forțele politice proeuropene. În cei opt ani în care PiS s-a aflat la guvernare, între 2015 și 2023, modificările aduse sistemului judiciar au provocat confruntări repetate cu instituțiile Uniunii Europene.

După revenirea la putere, în 2023, Donald Tusk a promis că va anula o parte dintre reformele judiciare controversate și va restabili independența instanțelor. Demersurile sale au fost însă blocate de președinții apropiați opoziției, care au folosit dreptul de veto pentru a împiedica schimbările.

La începutul acestui an, actualul președinte, Karol Nawrocki, a refuzat să depună jurământul în fața a cinci judecători aleși de Parlament, complicând și mai mult situația juridică a Curții.

Președintele Poloniei s-a întors din drum pentru a interveni la Curtea Constituțională

Criza a escaladat vineri, când judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat suspendarea președintelui Curții Constituționale, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului acestuia, Bartłomiej Sochański. Cei doi au fost numiți în timpul guvernării PiS.

Judecătoarea a preluat controlul procedural asupra instituției, invocând necesitatea deblocării activității acesteia. Decizia a provocat reacția vehementă a opoziției, care a acuzat guvernul că încearcă să preia prin forță controlul asupra instanței.

Karol Nawrocki, președintele Poloniei
Karol Nawrocki, președintele Poloniei Foto: X
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Situația a devenit atât de tensionată încât președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt vizita oficială în Senegal. Acesta și-a întors avionul în timpul zborului și a revenit la Varșovia pentru a interveni în criză.

Sute de susținători ai partidului PiS s-au adunat în fața sediului Curții Constituționale, cerând repunerea în funcție a conducerii suspendate. Unii manifestanți au încercat să treacă de gardurile de securitate și au aruncat obiecte în direcția polițiștilor. Trei persoane au fost reținute, potrivit autorităților.

Președintele Nawrocki a intrat în cele din urmă în clădirea instanței, însoțit de reprezentanți ai instituțiilor judiciare. Ulterior, a acuzat guvernul că a încălcat ordinea constituțională și a cerut retragerea forțelor de securitate din sediul Curții.

Donald Tusk acuză forțele proruse că încearcă să submineze democrația

În discursul său televizat, premierul a respins acuzațiile opoziției și a comparat reacția acesteia cu situația unui hoț prins după ce a furat geanta unei femei în vârstă, care începe apoi să strige că este victima violenței.

Tusk a susținut că actuala conducere a Curții nu mai putea garanta funcționarea independentă a instituției și a invocat decizii nefavorabile pronunțate de tribunalele europene.

„Să spunem lucrurilor pe nume: de ani de zile există în Polonia organizații și politicieni care încearcă să distrugă democrația și statul de drept. Nu este o coincidență faptul că aceștia găsesc sprijin în rândul forțelor proruse din întreaga lume”, a declarat premierul.

Acesta a remarcat și faptul că fostul președinte rus Dmitri Medvedev s-a alăturat criticilor, acuzând Varșovia de „lovitură de stat constituțională” și de „persecutarea conservatorilor”.

Premierul l-a criticat direct pe Nawrocki pentru intervenția sa la sediul instanței, afirmând că nici măcar președintele țării nu are dreptul să intre într-o instanță pentru a da ordine sau pentru a intimida judecătorii.

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Comisia Europeană intervine în disputa de la Varșovia

Conflictul a ajuns și la nivel european. Sâmbătă, Comisia Europeană i-a cerut președintelui Karol Nawrocki să aprobe numirea noilor judecători desemnați de Parlament, astfel încât Curtea Constituțională să poată funcționa în conformitate cu Constituția Poloniei și cu legislația Uniunii Europene.

Legalitatea suspendării conducerii instanței este însă contestată inclusiv de experți în drept. Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului din Polonia a apreciat că temeiul juridic al măsurii este discutabil și a avertizat că aceasta nu va contribui la restabilirea funcționării Curții.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a recunoscut că evenimentele din fața instanței nu au fost „elegante”, dar a susținut că alternativa ar fi fost acceptarea transformării neconstituționale a Poloniei într-o republică prezidențială.

Între timp, Karol Nawrocki a organizat consultări cu reprezentanții mai multor formațiuni politice, în încercarea de a găsi o soluție pentru criză. Discuțiile nu au produs însă un rezultat concret. Partidul premierului, Coaliția Civică, nu a participat la întâlniri.

Unul dintre principalii consilieri ai președintelui, Zbigniew Bogucki, a reacționat la discursul lui Tusk, numindu-l „un mincinos patologic care incendiază Polonia”.

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