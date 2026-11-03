 Criza din Polonia: cum repari Justiția fără să încalci regulile Democrației? | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
juridice banner png

Criza din Polonia: cum repari Justiția fără să încalci regulile Democrației?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Polonia se confruntă cu o dilemă care depășește granițele sale: cum poate fi restabilită independența justiției atunci când instituțiile chemate să apere Constituția sunt ele însele contestate? Guvernul condus de Donald Tusk și-a asumat această misiune, dar metodele folosite pentru ieșirea din criză ridică, la rândul lor, întrebări despre respectarea statului de drept, se arată într-un articol publicat pe JURIDICE.ro de Marian Enache, fost președinte al Curții Constituționale a României.

Tribunalul constitutional din Polonia jpg
Foto: X

De unde a pornit conflictul

Rădăcinile crizei se află în schimbările începute în 2015, după venirea la putere a partidului Lege și Justiție (PiS). Numirile controversate la Tribunalul Constituțional și modificarea modului de desemnare a membrilor Consiliului Național al Magistraturii au alimentat acuzațiile de subordonare politică a justiției.

Tribunalul Constituțional, instituția care verifică dacă legile respectă Constituția, a ajuns astfel în centrul unei dispute privind propria legitimitate. Problemele legate de numirea unor judecători au fost examinate și de instanțele europene, care au constatat încălcări ale garanțiilor unei justiții independente și constituite potrivit legii.

Două tabere, două interpretări ale legalității

După preluarea guvernării, în decembrie 2023, coaliția lui Donald Tusk a promis refacerea independenței instituțiilor. Obstacolele sunt însă considerabile: nu dispune de majoritatea necesară pentru modificarea Constituției, iar reformele legislative se lovesc de opoziția prezidențială și de controlul Tribunalului Constituțional contestat.

În acest context, autoritățile au recurs la rezoluții parlamentare și la refuzul publicării unor hotărâri ale Tribunalului.

Rezultatul este ceea ce juriștii numesc „dualism juridic”: unele instituții consideră aceste hotărâri obligatorii, în timp ce altele le resping ca nelegitime. Dincolo de disputa politică, problema este una foarte concretă: cetățenii și firmele au nevoie să știe ce reguli se aplică și pe ce decizii se pot baza.

De ce nu există o soluție simplă

O modificare a Constituției ar putea oferi o bază solidă pentru reconstrucția instituțională, dar presupune un acord politic greu de obținut într-o societate profund divizată.

Reformele prin lege ar permite schimbări mai detaliate, însă pot fi blocate. Măsurile administrative produc efecte mai rapide, dar creează un precedent riscant: o viitoare majoritate ar putea invoca aceeași logică pentru a înlătura instituții incomode.

Există și calea aplicării garanțiilor europene de către instanțele naționale. Aceasta poate proteja independența justiției în cauze concrete, fără să rezolve însă, de una singură, întregul blocaj instituțional. În plus, interpretările diferite pot accentua lipsa de predictibilitate.

Ce poate face Uniunea Europeană

Uniunea Europeană are două instrumente importante: hotărârile instanțelor europene și condițiile legate de accesul la finanțare. Acestea pot exercita presiune pentru respectarea statului de drept, dar nu pot înlocui un acord intern asupra regulilor de funcționare a instituțiilor.

Lecția crizei poloneze este că un obiectiv legitim nu justifică automat orice mijloc. Independența justiției nu poate fi reconstruită durabil dacă regulile sunt tratate ca obstacole care trebuie ocolite. Miza nu este doar cine conduce astăzi instituțiile, ci dacă regulile acceptate acum îi vor proteja pe cetățeni și după următoarea schimbare de putere.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
digi24.ro
image
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro din bazar”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”
stirileprotv.ro
image
Scandal de proporții în Ucraina: Zeci de bărbați, dar și un băiat de 14 ani, ar fi fost ținuți ostatici într-o casă privată, sub paza Gărzii Naționale. Kievul demarează investigații
gandul.ro
image
Spania introduce concediul medical plătit pentru menopauză. Câte zile libere vor putea primi femeile și când intră în vigoare legea
mediafax.ro
image
“Ruptură la gambă!” Cisotti, verdict teribil după accidentarea cu U Cluj. Cât stă pe bară
fanatik.ro
image
Ministerele Justiției și de Interne refuză de un an să aprobe cererile Parchetului European, care vrea mai mult personal, ca să ancheteze sutele de dosare anticorupție din România
libertatea.ro
image
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
digisport.ro
image
De ce este periculoasă infecția cu HPV la bărbați?
click.ro
image
Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Furtuna Agneta aduce fenomene extreme în România. Ar putea ninge în Bucureşti în noiembrie
observatornews.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
cancan.ro
image
2.200.000 pensionari iau, fără să știe, pensii mai mici decât au contribuit. Avocat: Așa își recuperează banii
newsweek.ro
image
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
prosport.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR
playtech.ro
image
De ce l-a acuzat Reghecampf pe Iulian Călin de legături cu U Cluj. Cristi Balaj, verdict despre arbitraj: „Au fost greșeli”
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
Spania, reacție-fulger după ce China și-a pus amenințarea în practică
digisport.ro
image
Au împodobit bradul de Crăciun și și-au decorat casele din octombrie! Cine sunt vedetele care au furat startul sărbătorilor?
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
S-a decis cu cât cresc pensiile. Anunț de ultimă oră făcut de ministrul Muncii pentru milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
click.ro
image
Paula Seling și Alexandru Gorgos s-au logodit! Mesajul emoționant transmis de artistă: „Armonia poate exista și dincolo de portativ”
click.ro
image
Alimentul pe care Gina Pistol nu îl include în meniul fiicei sale. Ce se mănâncă în familia vedetei și a lui Smiley
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Muzeul de Artă din Iași se află în Palatul Culturii
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”
image
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui