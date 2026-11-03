Criza din Polonia: cum repari Justiția fără să încalci regulile Democrației?

Polonia se confruntă cu o dilemă care depășește granițele sale: cum poate fi restabilită independența justiției atunci când instituțiile chemate să apere Constituția sunt ele însele contestate? Guvernul condus de Donald Tusk și-a asumat această misiune, dar metodele folosite pentru ieșirea din criză ridică, la rândul lor, întrebări despre respectarea statului de drept, se arată într-un articol publicat pe JURIDICE.ro de Marian Enache, fost președinte al Curții Constituționale a României.

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De unde a pornit conflictul

Rădăcinile crizei se află în schimbările începute în 2015, după venirea la putere a partidului Lege și Justiție (PiS). Numirile controversate la Tribunalul Constituțional și modificarea modului de desemnare a membrilor Consiliului Național al Magistraturii au alimentat acuzațiile de subordonare politică a justiției.

Tribunalul Constituțional, instituția care verifică dacă legile respectă Constituția, a ajuns astfel în centrul unei dispute privind propria legitimitate. Problemele legate de numirea unor judecători au fost examinate și de instanțele europene, care au constatat încălcări ale garanțiilor unei justiții independente și constituite potrivit legii.

Două tabere, două interpretări ale legalității

După preluarea guvernării, în decembrie 2023, coaliția lui Donald Tusk a promis refacerea independenței instituțiilor. Obstacolele sunt însă considerabile: nu dispune de majoritatea necesară pentru modificarea Constituției, iar reformele legislative se lovesc de opoziția prezidențială și de controlul Tribunalului Constituțional contestat.

În acest context, autoritățile au recurs la rezoluții parlamentare și la refuzul publicării unor hotărâri ale Tribunalului.

Rezultatul este ceea ce juriștii numesc „dualism juridic”: unele instituții consideră aceste hotărâri obligatorii, în timp ce altele le resping ca nelegitime. Dincolo de disputa politică, problema este una foarte concretă: cetățenii și firmele au nevoie să știe ce reguli se aplică și pe ce decizii se pot baza.

De ce nu există o soluție simplă

O modificare a Constituției ar putea oferi o bază solidă pentru reconstrucția instituțională, dar presupune un acord politic greu de obținut într-o societate profund divizată.

Reformele prin lege ar permite schimbări mai detaliate, însă pot fi blocate. Măsurile administrative produc efecte mai rapide, dar creează un precedent riscant: o viitoare majoritate ar putea invoca aceeași logică pentru a înlătura instituții incomode.

Există și calea aplicării garanțiilor europene de către instanțele naționale. Aceasta poate proteja independența justiției în cauze concrete, fără să rezolve însă, de una singură, întregul blocaj instituțional. În plus, interpretările diferite pot accentua lipsa de predictibilitate.

Ce poate face Uniunea Europeană

Uniunea Europeană are două instrumente importante: hotărârile instanțelor europene și condițiile legate de accesul la finanțare. Acestea pot exercita presiune pentru respectarea statului de drept, dar nu pot înlocui un acord intern asupra regulilor de funcționare a instituțiilor.

Lecția crizei poloneze este că un obiectiv legitim nu justifică automat orice mijloc. Independența justiției nu poate fi reconstruită durabil dacă regulile sunt tratate ca obstacole care trebuie ocolite. Miza nu este doar cine conduce astăzi instituțiile, ci dacă regulile acceptate acum îi vor proteja pe cetățeni și după următoarea schimbare de putere.