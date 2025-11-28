Dmitri Peskov reacționează la scandalul de la Kiev și demisia lui Iermak: „Evenimente care reflectă o criză profundă”

Demisia neașteptată a lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a fost interpretată de Kremlin drept un semn al unei crize politice acute la Kiev, în contextul unui scandal de corupție care lovește zona energetică a Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că ultimele evoluții de la Kiev indică probleme politice serioase. „La Kiev au loc evenimente care reflectă o criză politică profundă provocată de scandaluri de corupţie”, le-a spus Peskov jurnaliștilor, citat de Agerpres.

El a adăugat că este prea devreme pentru a anticipa consecințele acestor schimbări. „Nu cred că este nevoie ca cineva, în acest moment, să ofere un răspuns la întrebarea la ce va duce acest lucru în cele din urmă”, a afirmat acesta.

Andrii Iermak, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Zelenski și liderul delegației ucrainene în negocierile de pace sprijinite de Statele Unite, și-a dat demisia vineri, la câteva ore după ce agenți anticorupție i-au percheziționat locuința în cadrul anchetei ce vizează scandalul de corupție de la compania de stat Energoatom.

Volodimir Zelenski a confirmat că Andrii Iermak și-a depus cererea de demisie, precizând că „Biroul Președintelui Ucrainei va fi reorganizat”. De asemenea, președintele ucrainean a anunțat că urmează consultări cu posibilii candidați pentru această funcție, în ajunul unor runde importante de negocieri internaționale.

Amintim că Ucraina se confruntă cu cel mai amplu scandal de corupție din domeniul energetic, legat de achiziții frauduloase de peste 100 de milioane de dolari. Printre numele menționate în documentele anchetei se află fostul partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindici, descris drept coordonatorul schemei de mită.

Scandalul a dus la demisii în lanț în Ministerul Energiei și a alimentat presiunile asupra cercului apropiat al președintelui.

Deși numele lui Iermak nu apare direct în dosar, adversarii politici au pus sub semnul întrebării legături indirecte cu persoane implicate. Echipa prezidențială respinge ferm acuzațiile. Zelenski a anunțat că sprijină investigațiile și a impus sancțiuni împotriva lui Mindici, dar tensiunile interne continuă pe fondul negocierilor internaționale cruciale.