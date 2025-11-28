search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Cine ar putea deveni consilierul principal al lui Zelenski și care este viitorul lui Andrii Iermak

Război în Ucraina
Publicat:

După ce Andrii Iermak și-a dat demisia din cabinetul președintelui Volodimir Zelenski, experții discută despre cine i-ar putea lua locul la șefia cabinetului. 

Andrii Iermak/FOTO: Profimedia
Andrii Iermak/FOTO: Profimedia

Vestea privind demisia a fost făcută chiar de Zelenski.

„Biroul Președintelui Ucrainei va fi reorganizat. Șeful Biroului, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia. Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei în cadrul negocierilor așa cum trebuia. A fost întotdeauna o poziție patriotică”, a declarat Zelenski, potrivit Focus.ua.

Liderul ucrainean a precizat că mâine vor avea loc consultări cu noii candidați la funcția de șef al Biroului.

Potrivit politologului Oleg Posternak, există două scenarii privind rolul lui Iermak în administrație după anunțul demisiei. Fie ar putea trece într-o altă funcție, fie să nu ocupe o funcție oficială, dar să rămână o figură influentă.

„Este un scenariu realist, deoarece o mare parte din întreaga structură a puterii era concentrată în jurul lui. Trebuie spus sincer: asemenea persoane nu pleacă brusc și definitiv, pentru că asta ar distruge structura de susținere a întregii ierarhii.

Așadar, cel mai probabil Iermak va pleca doar formal, dar își va păstra influența reală”, spune Posternak pentru Focus.

Politologul adaugă că viitorul lui Iermak va depinde de acțiunile ulterioare ale Biroului Național Anticorupție (NABU), ale Parchetului Specializat pe Anticorupție (SAP) și ale anchetei.

De asemenea, Oleg Posternak crede că cel mai probabil va fi numit un militar.

„Situația de război, escaladările de pe front și contextul general al țării cer acest lucru. Președintele vrea să arate societății și partenerilor că în conducerea statului apar persoane cu experiență militară”, afirmă el.

Printre posibilii candidați, el îi enumeră pe: Pavlo Palisa, Kirilo Budanov, Iulia Sviridenko, Denis Șmîgal.

Politologul Igor Reiterovici declară că au existat zvonuri referitoare la demisia lui Iermak, iar în locul lui să fie numită Sviridenko.

„Dar Zelenski a spus azi că așteaptă voturi pentru buget și noi miniștri, deci nu se gândește acum la o reconfigurare totală a guvernului. Așadar, probabil se va căuta un alt candidat.”

Cine sunt numele vehiculate pentru noua conducere a Biroului Președintelui

Pavlo Palisa

Palisa este un militar și funcționar public ucrainean, colonel al Forțelor Armate ale Ucrainei și participant la războiul ruso-ucrainean. Din 2024, ocupă funcția de adjunct al șefului Biroului Președintelui Ucrainei.

Pavlo Palisa/FOTO: Wikipedia
Pavlo Palisa/FOTO: Wikipedia

După declanșarea invaziei ruse pe scară largă, și-a întrerupt studiile la United States Army Command and General Staff College pentru a se alătura apărării Ucrainei. În iunie 2022, instituția americană i-a acordat diploma lui Pavlo, care în acel moment comanda Regimentul 5 Asalt.

În 2023, a devenit comandantul Brigăzii 93 Mecanizate „Kholodnyi Yar”. A luptat în bătăliile pentru Bahmut.

Kirilo Budanov

Kirilo Budanov este un lider militar ucrainean care ocupă, din august 2020, funcția de șef al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei.

Kirilo Budanov/FOTO: EPA-EFE
Kirilo Budanov/FOTO: EPA-EFE
Citește și: Cine a divulgat convorbirile telefonice între Witkoff și consilierii Kremlinului? Detaliul izbitor privind scurgerea de informații

Anterior, Budanov a fost director adjunct al unuia dintre departamentele Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. Deține gradul de general-locotenent.

În 2014, Budanov a participat la războiul din Donbas, unde a fost rănit de mai multe ori și ar fi luat parte la numeroase operațiuni militare speciale clasificate. Potrivit unui raport din 2024 al The New York Times, Budanov a fost membru al unității de elită 2245 a Direcției Principale de Informații a Ucrainei, instruită de CIA. Publicația notează că Budanov și-a câștigat reputația prin operațiuni îndrăznețe în spatele liniilor inamice.

În 2020, Budanov a devenit director adjunct al unuia dintre departamentele Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. Pe 5 august 2020, președintele Volodimir Zelenski l-a numit șef al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării.

Pe 11 martie 2022 a devenit președintele Statului Major de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război. În septembrie 2022, Budanov a participat la cel mai mare schimb de prizonieri dintre Ucraina și Federația Rusă, în urma căruia 215 apărători ucraineni au revenit acasă, inclusiv peste 100 de luptători și comandanți ai Regimentului Azov.

Iulia Sviridenko

Iulia Sviridenko absolvit Universitatea Națională de Comerț și Economie din Kiev, specializându-se în management antimonopol, și a urmat stagii profesionale în Germania și Suedia.

Iulia Sviridenko/FOTO: Facebook
Iulia Sviridenko/FOTO: Facebook

După câțiva ani în structuri locale și o tentativă nereușită de a obține un mandat în Consiliul Municipal (2015), Sviridenko a avansat rapid în administrația regională din Cernihiv. Între 2015 și 2018 a deținut mai multe funcții de conducere, ajungând până la poziția de guvernator interimar al regiunii.

Ulterior, a devenit vice-ministră a Economiei (2019–2020), unde a participat la reforme privind piața muncii și combaterea economiei informale, colaborând cu miniștri precum Timofi Milovanov și Igor Petrașko.

 Între 2020 și 2021, Sviridenko a făcut parte din delegația ucraineană în Grupul de Contact Trilateral pentru conflictul din Donbas, ocupându-se de probleme socio-economice.

La finalul lui 2020, a fost numită adjunctă a șefului Administrației Prezidențiale, Andrii Iermak, gestionând relația dintre președinție, Guvern și Rada Supremă.

În noiembrie 2021, Volodimir Zelenski a numit-o prim-vicepremier și ministru al Economiei. Din iulie 2025, Iulia Sviridenko a preluat conducerea Guvernului.

Citește și: The Telegraph: Trump îi cedează lui Putin teritoriile ocupate ale Ucrainei. Președintele SUA trimite emisari la Moscova

Denis Șmîgal

Denis Șmîgal este un politician și om de afaceri ucrainean, care ocupă funcția de ministru al Apărării din iulie 2025.

Denis Șmîgal/FOTO: Profimedia
Denis Șmîgal/FOTO: Profimedia

Anterior, a fost al 18-lea prim-ministru al Ucrainei, între 2020 și 2025, guvernator al regiunii Ivano-Frankivsk între 2019 și 2020 și viceprim-ministru interimar în guvernul Honcearuk.

Ca premier, Șmîhal a coordonat răspunsul Ucrainei la pandemia COVID-19 și a gestionat apărarea țării în timpul invaziei ruse din 2022. La 15 iulie 2025, el și-a depus demisia, la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat o remaniere guvernamentală și a propus-o pe Iulia Sviridenko pentru funcția de prim-ministru.

Mandatul său de peste cinci ani a fost cel mai lung din istoria Ucrainei. După preluarea mandatului de către Sviridenko, Șmîhal a fost numit ministru al Apărării.

