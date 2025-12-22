search
Sub atac rusesc, Ucraina devine instructorul Europei în apărarea energetică

Pe măsură ce dronele rusești testează cerul european, guvernele de pe continent se îndreaptă către țara care a acumulat cea mai mare experiență în acest tip de atacuri: Ucraina.

Rusia vizează structura energetica a Ucrainei/FOTO:EPA/EFE
Rusia vizează structura energetica a Ucrainei/FOTO:EPA/EFE

Compania națională de energie a Ucrainei, Ukrenergo, principalul operator al rețelei electrice, care a suportat cele mai dure lovituri în urma atacurilor rusești cu drone și rachete, a început să ofere consultanță și instruire pentru omologii săi din Germania, Polonia și Lituania încă din această vară.

„Dacă incursiunile dronelor rusești în Europa se intensifică, ar putea exista acte de sabotaj sau atacuri hibride asupra facilităților noastre energetice — trebuie să fim pregătiți corespunzător”, a declarat ministrul lituanian al Energiei, Zygimantas Vaiciunas, pentru Kyiv Independent.

În primăvară și vară, Ukrenergo a organizat în mare parte ateliere online pentru colegii europeni, în perioada unei pauze temporare în atacurile Rusiei, a precizat Vitali Zaichenko, CEO-ul companiei. De asemenea, o echipă lituaniană a vizitat un sit ucrainean pentru a observa măsurile de protecție implementate.

„Ucraina se află într-una dintre cele mai dificile situații posibile. Dar experiența acumulată de operatorul sistemului de distribuție este extrem de valoroasă pentru Lituania și pentru regiunea noastră”, a spus Vaiciunas.

Echipele de reparații ale Ukrenergo, care numără mii de oameni, lucrează continuu, adesea sub atac, pentru a menține alimentarea cu energie. Este această experiență dur câștigată pe care guvernele europene vor să o valorifice, pe măsură ce Rusia testează răbdarea NATO prin incursiuni cu drone.

Programul a fost suspendat după reluarea atacurilor masive în toamnă, Ucraina concentrându-se de atunci pe achiziția de echipamente de înlocuire și repararea infrastructurii avariate, pe fondul intensificării loviturilor aproape zilnice asupra sistemului energetic.

De peste trei ani, Ucraina suportă campania neîntreruptă a Rusiei împotriva infrastructurii sale energetice. În timp ce Europa a sprijinit Kievul cu echipamente și finanțare, acum Ucraina întoarce serviciul, oferind sfaturi privind protejarea rețelelor electrice europene.

Echipamentele energetice neprotejate ale Europei reprezintă o vulnerabilitate majoră

Potrivit unui raport al Institutului UE pentru Studii de Securitate, echipamentele energetice neprotejate ale Europei reprezintă o vulnerabilitate majoră, mai ales într-un context de război hibrid.

Din 2023, Rusia este suspectată că a sabotat cabluri și conducte în Marea Baltică, iar anul acesta cel puțin 100 de drone au intrat în spațiul aerian european, inclusiv în Suedia, Lituania și Danemarca. Ukrenergo a împărtășit deja lecțiile sale privind fortificarea infrastructurii împotriva dronelor, colaborarea cu instituțiile financiare pentru achiziții și repararea facilităților afectate de război.

Pentru anul viitor, Zaichenko spune că Ukrenergo este pregătită să găzduiască noi ateliere și să extindă programul către alți operatori de rețele europeni, de regulă deținute total sau parțial de stat. „Ei au nevoie de aceste cunoștințe”, subliniază el.

Cu temeri că Lituania ar putea fi următoarea țintă a Moscovei, Vilnius a lansat deja un program de 140 de milioane de euro pentru a proteja peste 150 de facilități energetice, în principal stații de transformare, împotriva atacurilor cu drone. Lucrările de fortificare sunt în curs, iar finalizarea completă este preconizată pentru 2029.

„Este mai ieftin să investești în protecție acum decât să plătești costurile destabilizatoare ale atacurilor”, a declarat Vaiciunas, subliniind că, chiar și în timp de pace, Europa trebuie să fie pregătită pentru acte de sabotaj și război hibrid.

Pe 9 decembrie, Lituania a declarat stare de urgență după un atac hibrid din Minsk, care a implicat un roi de baloane meteorologice ce a perturbat traficul aerian și a închis cel mai mare aeroport al țării.

Protejarea infrastructurii critice va fi discutată la Comisia Europeană pe 15 decembrie, unde Lituania, împreună cu vecinii baltici și Polonia, vor solicita integrarea acestei priorități în politica UE și alocarea de finanțare pentru fortificări. Negocierile urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026, cu un cadru de finanțare pentru 2028-2034, în cadrul programului Connecting Europe Facility, a precizat Vaiciunas.

„Este extrem de important și strategic ca UE să aibă o linie bugetară separată pentru protecția infrastructurii energetice critice. Acum este momentul, nu există altă opțiune”, a afirmat el la conferința Energy Security Dialogue organizată de Dixi Group la Kiev pe 9 decembrie.

