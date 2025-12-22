Culisele unui proiect impresionant ratat în fotbalul românesc. Guvernatorul BNR i-a pus bețe în roate lui Gino Iorgulescu. Scenariu de film

FC Național, cunoscut și ca Progresul București, a fost unul dintre cluburile cu tradiție din fotbalul românesc. Deși nu se bucura de aceeași faimă ca Dinamo, Rapid sau Steaua, echipa era iubită de mulți bucureșteni.

Clubul a fost fondat în 1944 de Banca Națională a României și, de-a lungul timpului, a trecut prin momente bune și mai puțin bune, alternând între performanțele din ligile superioare și sezoanele mai modeste în ligile inferioare.

În 1994, Gino Iorgulescu, care jucase pentru „bancari”, a preluat conducerea clubului. Sub conducerea sa, FC Național a început să cunoască o perioadă prosperă și să atragă atenția atât prin rezultate, cât și prin ambițiile de modernizare.

Iorgulescu povestește că, în acea perioadă, a reușit să găsească un investitor dispus să sprijine clubul și chiar să construiască un stadion nou, cu facilități moderne, la standarde europene.

Planurile erau ambițioase

Stadionul Cotroceni urma să fie adus la nivel occidental, iar echipa să devină unul dintre cluburile de top din România. Afacerea ar fi fost intermediată de Fathi Taher, fost acționar la Rapid, care avea experiență în astfel de proiecte.

Totuși, pentru ca proiectul să fie aprobat, era nevoie și de avizul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. După o întâlnire cu acesta, planul nu s-a mai materializat, iar FC Național nu a primit șansa de a deveni echipa modernă și influentă pe care o visa Iorgulescu. Astfel, clubul a rămas cu tradiția sa, dar fără transformarea majoră care putea să-i schimbe complet soarta.

„M-am întâlnit cu lsărescu (n.r guvernatorul BNR) și i-am spus să îmi dea baza asta pe 20 de ani. Că am găsit și un investitor, ca să facem următorul pas.

Fathi Taher găsise un fond de investiții din Anglia și venise cu un proiect să construim un stadion nou, să-l facem ca un mall. Să aibă magazine peste tot, ca în Occident. Să vină lumea la stadion cu multe ore înainte de joc, să stea la bere, să mănânce. Să producă clubul mai mult. Taher voia să facă și un hotel de trei stele. La el, la Marriott, erau parlamentari și zicea că trebuie făcut un hotel de trei stele unde să stea șoferii ăstora cazaţi. Sau alte persoane care vin să se întâlnească cu ei.

„Nu semnam hârtiile. Mi-a spus să-l mai las puțin!”

Am fost la lsărescu cu proiectul. Totul pus la punct: "Uite, domne' avem asta! Am vrea concesionare pe 20 de ani ca să putem accesa fondurile respective”. Ne-am întâlnit de mai multe ori, doar că nu semnam hârtiile. Mi-a spus să-l mai las puțin. Până la urmă, după mai multe încercări, am renunțat. OK, am înțeles, mulțumesc pentru colaborare!”, a povestit Gino Iorgulescu, conform iamsport.ro.

Plecarea lui Gino Iorgulescu în 2005 a marcat începutul declinului Progresului București. După retrogradarea din 2007 și problemele financiare, clubul a fost exclus din competiții în 2008-2009 și a intrat în faliment. Stadionul Cotroceni, odinioară modern, a fost lăsat în paragină. Astăzi aparține BNR și găzduiește doar ocazional meciuri de oină.