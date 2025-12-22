Cât de îngrijorați sunt românii cu privire la o eventuală vecinătate cu Rusia: rezultatele unui sondaj IRSCOP

Aproape jumătate dintre respondenții unui sondaj IRSOP dat publicității luni, 22 decembrie, spun că o eventuală vecinătate cu Rusia nu i-ar îngrijora prea mult, în timp ce un procent ușor mai mare afirmă contrariul. Opiniile sunt împărțite și referitor la riscul ca Rusia să atace Europa.

Sondajul IRSCOP arată că 49% dintre respondenți nu sunt îngrijorați de o posibilă vecinătate a României cu Rusia, în timp ce 51% se arată îngrijorați mult și foarte mult de o asemenea perspectivă, potrivit Digi 24.

Chestionați în legătură cu riscul ca rușii să atace Europa, 53% dintre respondenți spun că acesta există, în timp ce 45% declară contrariul, în timp ce 2% spun că „nu știu”.

Întrebați dacă Europa ar trebui sau nu să trimită trupe în Ucraina, 76% dintre respondenți au răspuns cu nu, iar 22%, cu da.

Chestionați dacă România ar trebui să trimită trupe în Ucraina, procentul celor care susțin că nu ar trebui este mai mare, de 84%.

La întrebarea referitoare la cine va câștiga războiul din Ucraina, sondajul arată că 69% dintre respondenți sunt de părere că rușii vor câștiga războiul, în timp ce doar 23% susțin că va fi câștigat de ucraineni.

Referitor la negocierile de pace, 64% dintre respondeți spun că președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să rămână la negocieri, în timp ce 33% consideră că ar fi mai bine să se retragă și să lase europenii să rezolve problema.

În scenariul în care Statele Unite s-ar retrage din NATO, 60% dintre respondenți spun că România va fi pusă mai mult în pericol, în timp ce 37% cred că nu se va schimba nimic.

Cum se poțiționează românii cu privire la primirea migranților

În situația în care Uniunea Europeană va distribui migranți în diferite state europene, doar 38% dintre respondenți ar fi de acord ca România să primească străini, în timp ce 62% s-ar opune.

Chestionați în legătură pericolul ca România să se piardă identitatea naţională şi încrederea românilor în ei înşişi, 63% sunt de părere că există acest pericol și doar 36% că nu există.

Potrivit aceluiași sondaj, 64% dintre participanții la studiu cred că în România democraţia şi libertatea de exprimare sunt în pericol, iar 35% susțin contrariul.

Sondajul a fost realizat între 15 și19 decembrie 2025, prin intermediul interviurilor telefonice, pe un eșantion de 1.010 persoane, în vârstă de peste 18 ani.

Toleranţa de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.

IRSOP Market Research & Consulting este o firmă românească de cercetare sociologică și de piață, fondată în anii ’90, asociată, de obicei, cu sociologul Petre Datculescu.