Divorț în lumea propagandiștilor ruși. Acuzații de infidelitate și intervenția Kremlinului

Olga Skabeeva și Evgheni Popov, unul dintre cele mai cunoscute cupluri de prezentatori ai propagandei ruse, ar fi ajuns din nou în pragul divorțului. Potrivit unor surse apropiate televiziunii ruse, tensiunile dintre cei doi ar fi escaladat, iar încercările conducerii televiziunii de a-i împăca nu ar fi dat rezultate.

Olga Skabeeva și Evgheni Popov. Foto: Facebook

Informațiile au fost publicate de site-urile ruse Cheka-OGPU și Rucriminal.info, citate de Dialog. Potrivit acestora, șeful VGTRK, Oleg Dobrodeev, și Aleksei Gromov, adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Moscova, ar fi intervenit pentru a calma conflictul dintre cei doi prezentatori.

Sursele susțin că, până acum, singurul rezultat al intervențiilor ar fi fost separarea celor doi în timpul emisiunilor televizate. Skabeeva nu și-ar mai ascunde iritarea față de soțul său.

Motivul actualului conflict ar fi, potrivit acelorași surse, o presupusă relație a lui Evgheni Popov cu Irina Rossius, prezentatoare a programului propagandistic „Vesti”, difuzat de postul Russia 1. Rossius, în vârstă de 47 de ani, ar fi avut în trecut legături apropiate cu fostul ministru rus pentru Situații de Urgență, Vladimir Pucikov.

Irina Rossius ar avea o relație cu Evgheni Popov. Foto: Facebook

Nu ar fi pentru prima dată când relația dintre Skabeeva și Popov trece printr-o perioadă tensionată. Sursele citate afirmă că problemele conjugale au mai apărut, însă conducerea televiziunii ar fi reușit anterior să aplaneze conflictele.

În 2022, în presa rusă au apărut, de asemenea, speculații privind un posibil divorț al celor doi, pe fondul unor informații despre o presupusă relație a lui Popov cu prezentatoarea Tina Kandelaki.

Olga Skabeeva și Evgheni Popov sunt căsătoriți și au devenit una dintre cele mai cunoscute perechi de prezentatori ai televiziunii de stat ruse. Cei doi sunt asociați în special cu emisiunea „60 de minute”, cunoscută pentru mesajele sale puternic pro-Kremlin și pentru promovarea narațiunilor oficiale ale Moscovei.

Olga Skabeeva, „Păpușa lui Putin”, a cerut „o lovitură” asupra României

Realizatoarea de televiziune Olga Skabeeva, una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului, numită și „Păpușa de fier a lui Putin” în programul pe care îl găzduiește la televiziunea de stat Rusia 1, pe fondul discuțiilor legate de retragerea Rusiei din acordul pentru exportul cerealelor prin Marea Neagră, a cerut o „lovitură” asupra României. Incidentul s-a întâmplat în 2023.

Aceasta ar fi motivată, în viziunea propagandistei, de faptul că România este una dintre țările prin care se realizează exporturile de cereale ucrainiene, dar și pe faptul că țara noastră a acordat ajutor Ucrainiei în războiul cu Rusia. Mai multe detalii pot fi citite AICI.