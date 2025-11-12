Cum poate paraliza NATO avioanele de vânătoare Sukhoi ale Rusiei

Țările occidentale ar putea exploata punctele slabe din lanțurile de aprovizionare ale industriei aeronautice ruse, în special prin înăsprirea sancțiunilor, în contextul în care Ucraina vizează infrastructura industrială a Moscovei, potrivit unui nou raport publicat de Royal United Services Institute (RUSI), un think tank britanic specializat în securitate și apărare.

Analiza, semnată de Jack Watling și Nikolay Staykov, arată că, în ciuda dimensiunii considerabile a industriei sale de apărare, Rusia rămâne „puternic dependentă” de materiale și componente importate pentru a-și menține producția de avioane de luptă. Această dependență o face „vulnerabilă” la întârzieri și blocaje care ar putea fi provocate de sancțiuni suplimentare, notează autorii, citați de Newsweek.

Dependență ascunsă în spatele puterii aeriene

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Rusia s-a bazat intens pe forțele sale aeriene. Deși atacurile aeriene au provocat distrugeri semnificative în Ucraina, observatorii occidentali au remarcat performanțe sub așteptări din partea aviației ruse, care a evitat pierderi majore comparativ cu trupele terestre.

Centrul producției de avioane militare ruse este biroul de proiectare Sukhoi, responsabil pentru aparate precum Su-30, Su-34, Su-35S și Su-57, cel din urmă fiind promovat de Kremlin drept avion de vânătoare „invizibil” de generația a cincea. Compania Sukhoi a fost integrată în United Aircraft Corporation (UAC) în 2022, în cadrul unui proces de consolidare a industriei de apărare.

Sancțiuni cu efect strategic

Raportul RUSI subliniază că Rusia are dificultăți în a substitui componentele și materialele importate, iar în unele domenii dependența sa chiar a crescut. Țări care anterior cumpărau aeronave rusești, precum India, s-au orientat spre alternative occidentale, achiziționând avioane Rafale din Franța.

„Membrii NATO trebuie să-și redefinească oferta competitivă pentru piețele care vor înlocui în curând flotele de avioane de luptă îmbătrânite”, notează autorii.

Potrivit RUSI, o campanie coordonată de sancțiuni care să vizeze furnizorii din aval ai companiei Sukhoi ar putea tăia accesul Rusiei la echipamente esențiale provenite din Europa. Aceste măsuri ar putea amplifica efectele loviturilor ucrainene asupra infrastructurii industriale ruse.

Țintirea industriei aerospațiale

Raportul sugerează că Ucraina ar putea intensifica atacurile asupra obiectivelor militare și industriale care susțin producția de echipamente aerospațiale — o strategie menită să reducă capacitatea Moscovei de a înlocui echipamentele pierdute. Ținte precum rafinăriile, depozitele de combustibil sau uzinele de prelucrare a metalelor rare ar putea deveni prioritare.

De asemenea, autorii propun ca statele occidentale să încurajeze migrarea specialiștilor din industria aeronautică rusă, ceea ce ar slăbi pe termen lung baza tehnologică a Moscovei. Subminarea încrederii potențialilor cumpărători în fiabilitatea aeronavelor ruse ar putea afecta exporturile, o sursă importantă de venit pentru Kremlin.

Presiune economică în creștere

Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Europeană au impus deja mai multe pachete de sancțiuni în urma invaziei din 2022. Luna trecută, Washingtonul a extins restricțiile asupra companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, iar Bruxelles a introdus al 19-lea pachet de sancțiuni.

Între timp, președintele american Donald Trump a aplicat și tarife suplimentare asupra Indiei, din cauza achizițiilor de petrol rusesc, semnalând o politică de presiune economică mai amplă asupra lanțurilor comerciale care susțin Moscova.