Explozii în orașele Engels si Saratov. O rafinărie a Rosneft, în flăcări după atacuri cu drone

O serie de explozii au zguduit orașele rusești Saratov și Engels în noaptea de luni spre marți, pe rețelele de socializare apărând relatări despre un incendiu care a izbucnit la rafinăria Saratov aparținând companiei Rosneft, relatează Kyiv Post.

Conform canalelor rusești de Telegram, apărarea aeriană a fost în alertă maximă în ambele orașe, din cauza amenințării reprezentate de drone. Localnicii au raportat între cinci și șapte explozii puternice după ora 1 dimineața.

Martorii oculari au declarat că rachete de semnalizare erau vizibile în sud-vestul orașului Saratov și că puteau auzi zgomotul produs de drone zburând deasupra lor.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a confirmat atacuri cu drone, iar Rosaviatsia a impus restricții temporare de zbor pe aeroportul din Saratov.

„Specialiștii inspectează întreaga zonă pentru a înlătura orice pericol. Odată ce se vor lua toate măsurile de siguranță, locuitorii se vor putea întoarce în casele lor. Dacă este necesar, cetățenilor li se va oferi cazare gratuită la hotel”, a anunțat oficialul.

Marți dimineață, canalele Telegram au raportat noi explozii în Saratov, însă autoritățile locale nu au comentat cu privire la un doilea atac.

Rafinăria din Saratov produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, păcură, bitum și sulf.

În regiune se află, de asemenea, baza aeriană Engels, de unde sunt lansate în mod regulat bombardiere rusești pentru atacuri cu rachete asupra Ucrainei.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, apărarea aeriană a interceptat și distrus în cursul nopții 37 de drone ucrainene - 10 deasupra Crimeii ocupate, 8 deasupra regiunii Saratov și 7 deasupra regiunii Oriol.

Saratov este un important centru industrial și se află la aproximativ 150 de kilometri de granița cu Kazahstanul și la aproximativ 600 de kilometri est de frontul ucrainean.

Rafinăria de petrol din Saratov a fost anterior vizată de drone pe 3 noiembrie, marcând cel mai recent atac ca fiind al șaptelea atac asupra instalației de la începutul anului 2025.

Atac asupra regiunii Odesa

Șeful regiunii Odesa, Oleh Kiper, a relatat că Rusia a lansat peste noapte un atac masiv cu drone asupra sudului Ucrainei.

„În ciuda activității active a apărării noastre aeriene, infrastructura energetică și de transport civilă a suferit pagube”, a declarat Kiper. „Incendii au izbucnit la mai multe instalații energetice, dar au fost stinse rapid. Depozitul Ukrzalizniția și clădirile administrative au fost, de asemenea, avariate.”

Infrastructura critică din regiune funcționează în prezent pe generatoare, iar „puncte de invincibilitate” au fost deschise pentru locuitori, a adăugat Kiper.